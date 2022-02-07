Должность премьер-министра ЦАР занял экс-глава Минэкономики Феликс Молуа

Банги, 7 февраля. Глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера отправил премьер-министра Анри-Мари Дондра в отставку и назначил на его пост экс-главу Минэкономики Феликса Молуа. Об этом сообщает RFI со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента ЦАР Альберта Ялоке Мокпема.

Сотрудники RFI рассказали, что их коллеги из Agence France-Presse (AFP) связались по телефону с Анри-Мари Дондра, и тот подтвердил перестановку в правительстве Центральноафриканской Республики.

Параллельно с этим жители ЦАР распространяют в социальных сетях фотографию документа №22.040. Согласно декрету, с 7 февраля 2022 года должность главы правительства официально занимает бывший министр экономики Феликс Молуа.

M Moloua prend le fauteuil de HMD. pic.twitter.com/djAy4s99CU — SEF ???????? (@EdwigeF4) February 7, 2022

Анри-Мари Дондра находился на посту премьер-министра восемь месяцев. Причину отставки политика пока что не сообщили.

Ранее президент ЦАР встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Политики обсудили вопросы безопасности и борьбу с международным терроризмом.