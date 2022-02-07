Аналитик Сивков предрек ВСУ удел армии Паулюса в случае удара по Донецку

Киев, 7 февраля. Ответом на удар Украины по ЛДНР станет молниеносная операция по принуждению к миру с печальными последствиями для группировки ВСУ в Донбассе.

Александр Лукашенко не бросал слов на ветер, пригрозив Украине совместным российско-белорусским ответом на агрессию ВСУ по отношению к Донецку и Луганску. Однако подобное масштабное вмешательство произойдет только при определенных условиях, главным из которых станет неспособность армейских корпусов ЛДНР отбить атаку украинской группировки.

Приблизительный сценарий развития событий в случае эскалации конфликта на юго-востоке Украины в беседе с журналистами канала «Sputnik на русском» описал военный аналитик, президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, призвав не сбрасывать со счетов защитников Луганской и Донецкой народных республик. Численность корпусов Народной милиции на данный момент составляет 30-35 тысяч человек, что вчетверо меньше группировки ВСУ, стянутой сейчас к линии разграничения. Однако мощная система укреплений и значительное превосходство в бронетехнике и артиллерии практически уравнивает силы.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт отметил, что Россия при этом пристально наблюдает за ситуацией и непременно вмешается, если в результате наступления ВСУ оборона ЛДНР дрогнет или возникнет реальная опасность для мирного населения, большая часть из которого — граждане РФ. Второй фактор, на самом деле предполагает моментальное вмешательство при первом массированном залпе украинской артиллерии. На такой случай разработаны несколько сценариев, один из которых будет реализован в виде быстрой операции по принуждению Украины к миру по типу оперативной реакции на агрессию Грузии против Южной Осетии в 2008 году.

«Все будет выглядеть в виде достаточно короткой наступательной операции. Удары будут наноситься с северного направления в направлении Харькова с выходом на Одессу. В результате такого продвижения группировка ВСУ, которая ввяжется в бои в Донбассе будет полностью окружена и в дальнейшем она будет просто уничтожена, как некогда была уничтожена армия Паулюса. Ситуация практически идентична по оперативной конфигурации. Слабые фланги и сильный центр у ВСУ. Мощная группировка стоит с северного направления, как это было в 1942 году», — провел исторические параллели военный эксперт.

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