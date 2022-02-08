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Джессика Альба сменила имидж и превратилась в пшеничную блондинку

Шоу-бизнес
Джессика Альба сменила имидж и превратилась в пшеничную блондинку
wikimapia.org  /  Miguel/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 5 февраля. Сорокалетняя актриса Джессика Альба решила поэкспериментировать с образом и поделилась результатом со своими подписчиками в Instagram.

Так как актрисе несвойственны эмоциональные и безрассудные поступки, она не стала кардинально менять свой образ, а просто выбрала другую укладку и осветлила волосы. Теперь голливудская красавица не шатенка, а пшеничная блондинка.

«Новый день — новая прическа», — подписала публикацию артистка и показала короткий ролик до и после преображения.

На видео также появился личный стилист Джессики. Он воплотил ее задумку и поблагодарил актрису за доверие ему в этом вопросе. Очевидно, что голливудская звезда довольна работой мастера. Демонстрируя его творение, Альба не скрывала улыбки.

Джессика Альба изменила имидж и превратилась в пшеничную блондинку
Prt Scr instagram.com / @jessicaalba

Друзьям и подписчикам звезды ее новый образ понравился. Они положительно оценили перемены во внешности Джессики и забросали ее комплиментами.

«Ничего себе, Роберто сделал это», — выразила восхищение звездный парикмахер Джен Аткин.

Стоит отметить, что Альба, в отличие от своих коллег, довольно консервативна в вопросах моды и стиля. Она старается быть естественной и всегда доверяет классике, то есть актриса предпочитает натуральную палитру и несложные укладки. В порядке исключения она соглашалась красить волосы для съемок, но в обычной жизни старается избегать кардинальных изменений.

Ранее сообщалось, как Валерия Кудрявцева рассмешила публику резкой сменой имиджа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Джессика Альба сменила имидж и превратилась в пшеничную блондинку
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