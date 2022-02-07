Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 18:46
18:45
Экономика
Количество жалоб россиян на банки в 2021 году упало почти на треть
18:45
Политика
Владимир Путин и Эммануэль Макрон приступили к разговору в Кремле
18:43
Экономика
Интерес к текиле в США вырос почти до уровня водки
18:40
Общество
Amazon продлила супергеройский веб-сериал «Пацаны» на четвертый сезон
18:36
Весь мир
Родители в США выступили против недели солидарности с BLM в школах
18:36
Олимпийские игры 2022
Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022
18:35
Армия
Столтенберг: НАТО изучает возможность расширения военного присутствия в Восточной Европе
18:31
Экономика
ЦБ открыл анонимный онлайн-сервис для получения данных о теневых владельцах фирм
18:31
Спорт
Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа
18:31
Армия
Sohu: три стратегические ошибки сделают неизбежным поражение Польши в войне с Россией
Все новости

Объем поставок сырья по «Северному потоку» за 2021 год превысил 59 млрд «кубов» газа

Экономика
Объем поставок сырья по «Северному потоку» за 2021 год превысил 59 млрд «кубов» газа
Федеральное агентство новостей

Москва, 7 февраля. Поставки по трубопроводу «Северный поток» в 2021 году составили 59,2 млрд кубометров газа. Соответствующие данные представили в Nord Stream.

Показатель оказался на уровне исторически рекордного 2020 года, отметили в компании. Тогда экспорт природного газа по магистрали «Северный поток» достиг максимума с начала запуска проекта (59,2 млрд куб. м).

«Северный поток» является частью магистрального газопровода между Россией и ФРГ, проходящего по дну Балтийского моря. Поставки сырья по двум ниткам магистрали запустились 8 октября 2012 года. С 2011 по 2021 год «Северный поток» считается самым протяженным подводным газопроводом в мире: его длина равна 1224 километрам.

Германия может отказаться от ввода нового российского газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию. Такое заявление ранее озвучил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Объем поставок сырья по «Северному потоку» за 2021 год превысил 59 млрд «кубов» газа
северный поток газопровод транзит газа
Комментировать