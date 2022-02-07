Объем поставок сырья по «Северному потоку» за 2021 год превысил 59 млрд «кубов» газа

Москва, 7 февраля. Поставки по трубопроводу «Северный поток» в 2021 году составили 59,2 млрд кубометров газа. Соответствующие данные представили в Nord Stream.

Показатель оказался на уровне исторически рекордного 2020 года, отметили в компании. Тогда экспорт природного газа по магистрали «Северный поток» достиг максимума с начала запуска проекта (59,2 млрд куб. м).

«Северный поток» является частью магистрального газопровода между Россией и ФРГ, проходящего по дну Балтийского моря. Поставки сырья по двум ниткам магистрали запустились 8 октября 2012 года. С 2011 по 2021 год «Северный поток» считается самым протяженным подводным газопроводом в мире: его длина равна 1224 километрам.

Германия может отказаться от ввода нового российского газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию. Такое заявление ранее озвучил посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг.