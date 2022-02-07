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Макрон сообщил об оптимистичном настрое перед встречей с Путиным

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 18:05
Политика
Макрон сообщил об оптимистичном настрое перед встречей с Путиным
Global Look Press  /  © Panoramic / Keystone Press Agency

Париж, 7 февраля. Президент Франции Эммануэль Макрон поделился ощущениями перед предстоящими переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что настроен оптимистично.

Французский лидер прибыл в Москву 7 февраля. Он трижды за последние десять дней пообщался с Владимиром Путиным по телефону. Теперь Макрон рассказал об ощущениях от предстоящей личной встречи с президентом России.

«Я с умеренным оптимизмом ожидаю встречи, но я не верю в немедленные чудеса», — подчеркнул иностранный политик в интервью каналу BFM.

Ранее стало известно, что воздушное судно с Макроном на борту вылетело в Россию с небольшим опозданием. Задержка составила около 45 минут.

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