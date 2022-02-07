Вера Брежнева назвала глупым вопрос о раздельном проживании с Константином Меладзе

Москва, 7 февраля. Певица Вера Брежнева прокомментировала вопрос подписчика об ее отношениях с мужем композитором Константином Меладзе.

Брежнева устроила интерактив в своем Instagram-аккаунте, предложив фолловерам задать интересующие их вопросы. Подписчики не смогли упустить такой шанс и не спросить об ее отношениях в браке с Меладзе.

Исполнительница уже долгое время состоит в официальных отношениях с поэтом. Ни для кого не секрет, что композитор намного старше певицы, что до сих пор не дает покоя поклонникам. Недавно в Сети начали распространяться слухи, что Брежнева живет отдельно от своего 58-летнего супруга, о чем и решил напрямую спросить фолловер.

«Сегодня вечер глупых вопросов на основе сплетен и домыслов?», — высмеяла вопрос экс-солистка группы «ВИА Гра» в Sroties в своем Instagram-аккаунте.

Prt Scr instagram.com / @ververa

Также подписчики поинтересовались, зачем молодой артистке муж, который сильно старше ее. Брежнева ответила, что разницу в возрасте она не замечает. Певица пожелала бестактным поклонникам найти такого человека, с которым им будет также комфортно в союзе.

Брежнева 3 февраля отпраздновала 40-летие, которое на следующий день отметила с размахом. Во время празднества знаменитость не смогла сдержать слез во время музыкального поздравления от своего супруга.