Минобороны Германии готово дополнительно отправить 350 военнослужащих в Литву

Берлин, 7 февраля. Министерство обороны Германии заявило об усилении поддержки на восточном фланге НАТО. ФРГ готова дополнительно отправить 350 военных в Литву.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт согласовала этот вопрос с Вильнюсом. Об этом говорится на странице военного ведомства в Twitter.

«Мы проинформировали бундестаг, что до 350 дополнительных военнослужащих могут быть переброшены к боевой группе в Литве», — указано в сообщении.

Ранее Ламбрехт заявила, что Германия вносит существенный вклад в безопасность Литвы. Она также напомнила, что ФРГ возглавляет боевую группировку НАТО в регионе.