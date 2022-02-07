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Минобороны Германии готово дополнительно отправить 350 военнослужащих в Литву

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 18:03
Армия
Минобороны Германии готово дополнительно отправить 350 военнослужащих в Литву
wikipedia.org  /  7th Army Training Command

Берлин, 7 февраля. Министерство обороны Германии заявило об усилении поддержки на восточном фланге НАТО. ФРГ готова дополнительно отправить 350 военных в Литву.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт согласовала этот вопрос с Вильнюсом. Об этом говорится на странице военного ведомства в Twitter.

«Мы проинформировали бундестаг, что до 350 дополнительных военнослужащих могут быть переброшены к боевой группе в Литве», — указано в сообщении.

Ранее Ламбрехт заявила, что Германия вносит существенный вклад в безопасность Литвы. Она также напомнила, что ФРГ возглавляет боевую группировку НАТО в регионе.

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германия литва минобороны фрг кристин ламбрехт
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