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Прекращение поставок газа из России приведет к опустошению хранилищ ЕС за шесть недель

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 18:09
Экономика
Прекращение поставок газа из России приведет к опустошению хранилищ ЕС за шесть недель
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 февраля. Блокировка поставок российского сырья приведет к опустошению европейских хранилищ газа за 6 недель. Страны ЕС также окажутся не готовы к зиме в 2022-2023 годах из-за критически низких запасов топлива, сообщает ТАСС.

Аналитики британской консалтинговой компании Wood Mackenzie сомневаются, что политики ЕС примут решение отказаться от российского газа. Из РФ в Европу поступает 28% энергоресурса, заменить такой объем будет нечем.

«Если бы все потоки газа (из России. — Прим. ред.) прекратились сегодня, существующие запасы газа закончились бы через шесть недель. Разрушение спроса будет массовым, и, если перебои затянутся, запасы газа не смогут быть восстановлены в течение лета. В этом случае Европа столкнулась бы с просто катастрофической ситуацией, когда запасы газа в хранилищах следующей зимой будут близкими к нулю», — уверены аналитики Wood Mackenzie.

Европа зависит от газа из РФ, поэтому европейские дипломаты должны позаботиться об обеспечении поставок энергоресурса. ЕС нужен газ для обеспечения потребностей этого отопительного сезона, а также для подготовки к следующему.

Французские аналитики считают, что у Европы нет альтернативы российскому газу. Странам ЕС очень далеко до перехода на зеленую энергетику.

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