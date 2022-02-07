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Мишустин поручил Минобороны РФ подписать договор с Минском о помощи Сирии

Армия
Мишустин поручил Минобороны РФ подписать договор с Минском о помощи Сирии
Пресс-служба правительства Калининградской области

Москва, 7 февраля. Министерство обороны и МИД России проработают совместную с Белоруссией гуманитарную миссию в Сирии. Соответствующее поручение ведомствам дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ближайшее время министерства проведут консультации с Минском, после чего будет подписано соглашение.

«Поручить Минобороны России провести совместно с МИДом России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее министр водных ресурсов Ирака Мехди Рашид аль-Хамдани с сопровождающей его делегацией прибыл в Сирию, где провел ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами. В частности, чиновник обсудил вопросы двухсторонних отношений и развития сотрудничества с главой МИД республики Фейсалом Микдадом.

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