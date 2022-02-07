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Российский анимационный рынок вырос за десятилетие в пять раз

Экономика
Российский анимационный рынок вырос за десятилетие в пять раз
pixabay.com  /  Chuck Underwood

Москва, 7 февраля. Объем анимационного рынка РФ составил 20 млрд рублей в 2021 году. Об этом заявила на пресс-конференции в ТАСС председатель правления Ассоциации анимационного кино (АКК) Юлиана Слащева.

За 10 лет отечественные студии создали порядка 70 полнометражных картин и 200 анимационных сериалов. За это время также возросли производственные мощности. Сейчас отрасль объединяет 80 компаний, что почти втрое больше, чем было в 2011 году, отметила представитель АКК.

«Активно развивается и лицензионный рынок. Объем лицензионной выручки в 2021 году составил 3 млрд рублей. Для сравнения, в 2011 году — 0,5 млрд рублей, на данный момент на рынке присутствуют 70 отечественных анимационных брендов. В 2011 году их было пять», — добавила Слащева.

Кассовые сборы российских кинотеатров в 2021 году составили 40,7 млрд рублей. Это на 78% больше, чем годом ранее, следует из данных Фонда кино.

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