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Бахрейн ввел золотую визу для привлечения инвесторов и талантливых специалистов

Весь мир
Бахрейн ввел золотую визу для привлечения инвесторов и талантливых специалистов
commons.wikimedia.org  /  Zairon / CC BY-SA 4.0

Манама, 7 февраля. Власти Бахрейна ввели золотую визу для привлечения в страну талантов и инвестиций. Данное решение входит в перечень мер, направленных на стимуляцию экономического роста королевства.

Действующие в настоящий момент визы выдаются иностранным гражданам на срок до нескольких лет, причем их обладатели привязываются к конкретному узкому роду деятельности. Золотая виза, в свою очередь, подразумевает неограниченный срок действия, право на любую работу, неограниченный въезд и выезд, вид на жительство для ценного иностранца и близких членов его семьи.

«Виза направлена ​​на привлечение инвесторов, предпринимателей и очень талантливых людей, которые могут способствовать постоянному успеху Бахрейна», — говорится в правительственном заявлении.

Для получения данного документа человек должен прожить на территории королевства более пяти лет и зарабатывать в среднем не менее 5 306 долларов в месяц. Кроме того, шанс стать обладателем визы получат владельцы недвижимости (стоимость которой выше определенной отметки) и «очень талантливые люди», подпадающие под конкретные критерии.

Карликовое государство, чья экономика опирается на продажу углеводородов, производство алюминия, судоремонтную отрасль и банковский сектор, испытывает существенные трудности. К настоящему моменту отношение государственного долга Бахрейна к ВВП (по ППС) превышает 128%, что говорит об очень высоком уровне закредитованности королевства.

Аналогичный шаг, призванный привлечь в страну ценные кадры, ранее был сделан правительством Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Абу-Даби выдает десятилетние золотые визы инвесторам, ученым, выдающимся спортсменам, талантливым специалистам и их семьям, а также с недавнего времени врачам. В случае удовлетворения критериям и получения документа иностранцу открывается доступ к работе и финансовой деятельности в Эмиратах, к полному медицинскому страхованию, нулевому налогообложению личных доходов, получению водительских прав.

Саудовская же золотая виза выдается любому иностранцу старше 21 года, у которого нет судимостей и имеются лишние 213 тысяч долларов. Фактически же это покупка премиального статуса резидента: иностранец сможет приобретать недвижимость, открывать предприятия без участия местных инвесторов, менять работу без согласования со спонсорами, покидать страну без разрешения.

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бахрейн виза
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