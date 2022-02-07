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Наследник Бари Алибасова купил дом у моря Лидии Федосеевой-Шукшиной

Шоу-бизнес
Наследник Бари Алибасова купил дом у моря Лидии Федосеевой-Шукшиной
Global Look Press  /  Lev Ilyin/Global Look Press

Москва, 7 февраля. Бари Алибасов-младший, сын руководителя музыкальной группы «На-На» Бари Алибасова, предложил народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной переехать.

Алибасов-младший сообщил в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале, что купил недвижимость для артистки. Сама Федосеева-Шукшина резко отозвалась о наследнике своего бывшего супруга, как только увидела его на передаче.

«Он убийца наших отношений с Бари Алибасовым. Это самый поганый человек, которого я знаю», — заявила актриса.

Предприниматель ответил, что купил дом у моря для звезды фильма «Калина красная». Алибасов подчеркнул, что он не шутит.

«Я вам дом купил в Калининграде. Если вам не хочется жить на улице Бочкова, то езжайте к морю. Я в своем уме это все говорю», — сказал Бари Алибасов-младший.

Актриса очень эмоционально отреагировала на слова бизнесмена. Она уверено заявила, что он говорит неправду.

«Лгун номер один. Убийца своего отца. Я могу доказать это», — высказалась Федосеева-Шукшинаа.

Ранее сын продюсера заявил о желании жениться на Федосеевой-Шукшиной. Таким образом он хотел спасти артистку от собственной дочери.

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дом алибасов федосеева-шукшина
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