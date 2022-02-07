«Принуждение к увольнению?»: за что была наказана учительница, читавшая детям стихи Введенского и Хармса

Ситуация с нарушением процедурных норм в российских школах должна получать своевременную реакцию от официальных лиц. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов потребовал, чтобы петербургская учительница Серафима Сапрыкина, читавшая детям стихи репрессированных советских поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского, была восстановлена в 168-й гимназии Санкт-Петербурга. Глава ведомства подчеркнул, что педагог «творчески вкладывался» в развитие образовательных программ и не должен был за свое рвение получать «дубину» от «административного работника» — директора гимназии. Напомним, руководительница образовательного учреждения вынудила молодую учительницу уволиться, поскольку считала Хармса и Введенского «врагами».

«Резонансная история с принуждением учительницы Серафимы Сапрыкиной к увольнению содержит несколько, на мой взгляд, важных моментов, которые стоит упоминать отдельно, — подчеркнул Пархоменко. — Во-первых, это, конечно же, официальная сторона вопроса. Нужно спрашивать, насколько вообще обоснованным может быть принуждение к увольнению учителя за проведение в учебное время занятий с материалами не из учебной программы (но и не запрещенными). Даже если эти материалы действительно по каким-то причинам были неуместны — мог ли это вообще быть хоть чем-нибудь обоснованный повод для официального увольнения (процедура которого соблюдена не была) или каких-либо других санкций в отношении учителя. Я думаю, что официальные лица должны давать развернутые комментарии прежде всего в этом ключе».

Во-вторых, продолжил культуролог, «это уже аспект общественной дискуссии, которая случилась благодаря огласке и резонансу».

Федеральное агентство новостей /

«Здесь в очередной раз интересен культурно-общественный образ учителя и то, насколько это может быть творческая профессия с привнесением тем или иным педагогом своего взгляда на построение образовательного процесса, а также — кто должен вмешиваться в этот процесс, помимо самого учителя, учащихся и их родителей, то есть тех, кто является непосредственными участниками образовательного процесса. И если ни у кого из вышеперечисленных не возникает никаких нареканий о случившемся, то нужно ли дополнительное вмешательство сторонних лиц?» — спрашивает эксперт.

По его мнению, есть еще одна важная и обобщенная проблема.

«Образ российской школы уже твердо ассоциируется с нарушением вообще каких-либо процедурных норм, причем и во взаимоотношениях учителей и учеников, и в отношении учителей и руководства. Так, может быть, чтобы исключить разного рода спорные и дискуссионные моменты, нужно начать хотя бы более ответственно контролировать в школах четкое соблюдение ясных и регламентированных законов и процедур? И тогда, возможно, будет проще и яснее оперативно разбираться в резонансных ситуациях», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее культуролог Пархоменко объяснил, в чем главная проблема альтернативной истории Петербурга.