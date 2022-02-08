«Понимают, что шансов нет»: в Киеве рассказали о «страхе» властей Украины

Киевские власти организовали массовую атаку на украинские СМИ, потому что боятся проиграть. К такому мнению пришел народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва, депутат Черкасского областного совета, участник войны в Донбассе в рядах националистического батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Олег Петренко.

Украинская власть по решению Совета национальной безопасности и обороны страны в 2021 году закрыла пять телевизионных каналов, которые ее критиковали, — ZIK, NewsOne, «112 Украина», «Первый независимый», UkrLive. Некоторые из этих телеканалов объединились и ушли в интернет. Однако на прошлой неделе по требованию украинских властей руководство YouTube удалило все аккаунты, связанные с данными телеканалами.

Украинский политик Олег Петренко заявил, что киевские власти закрывают оппозиционные СМИ, потому что понимают, что у них нет шансов выиграть грядущие выборы.

«Сейчас идет массированная зачистка информационного пространства — на ТВ и в социальных сетях. Все это делается с одной целью — готовится площадка для возможных грядущих досрочных выборов. Неважно, президентские это будут выборы, или парламентские. В офисе президента Украины прорабатываются различные сценарии. Власти такое вытворяли на 197 округе в Черкасской области на перевыборах. Это просто беспредел во всех его проявлениях. Они понимают, что шансом выиграть выборы у них нет», — заявил он в эфире телеканала «Наш».

Федеральное агентство новостей /

Петренко рассказал и о «животном страхе» властей Украины. По его словам, в Киеве сегодня отчетливо понимают, что если нынешняя руководящая стороной политическая сила проиграет выборы, то им придется отвечать за то, что они сделали со стороной.

«Если все телеканалы, начнут восхвалять нынешние киевские власти, не меняя риторики и экспертов, к которым есть претензии со стороны Совета национальной безопасности и обороны, то никто их трогать не будет, никто им не будет угрожать лишением лицензии на вещание. Поверьте мне, не этого боятся в офисе президента Украины. Власти есть панический и животный страх нести ответственность после проигранных выборов за все, что они сделали с нашим государством», — резюмировал Олег Петренко.

Полк «Азов» — один из так называемых добровольческих батальонов, которые участвовали в военной операции Украины в Донбассе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лиц, входящих в состав батальона, по статьям «Похищение человека», «Истязание», «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

Германия поставила Украине 5 тысяч касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения в вопросе возможных поставок оружия в страну. Об этом ранее сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.