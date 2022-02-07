Киеву понадобились турецкие беспилотники из-за деградации ВВС Украины

Украинская армия готовится к решению проблемы Донбасса силовым путем. Доказательством является приобретение Киевом турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), убежден обозреватель ФАН Андрей Союстов.

«Слава Украине!»

Визит 3 февраля на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана широкой публике запомнился фразой «Слава Украине!», которой турецкий лидер поприветствовал украинский почетный караул. Специалисты же в области экономики и военного дела отметили иные примечательные моменты того же визита — подписание Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским соглашения о зоне свободной торговли, а также рамочного документа, обеспечивающего сборку и обслуживание турецких разведывательно-ударных беспилотников.

Безусловно, из встречи Эрдогана и Зеленского больше выгод для своей страны извлек турецкий президент, а не его украинский коллега.

Анкара наконец-то получила соглашение с Киевом о зоне свободной торговли, предоставляющее турецким производителям больше преференций, чем производителям Украины. Стороны заключили соглашение, в рамках которого дочернее предприятие турецкой компании Baykar Makina займется реализацией на территории Украины проекта постройки завода по сборке беспилотников. Подчеркну — речь идет именно о сборке на Украине БЛА из поставляемых Турцией комплектующих, а не о создании на украинской территории предприятия с полным циклом производства дронов. То есть даже после получения вожделенного завода, выпускающего беспилотники, Киев сохранит зависимость от турецких поставщиков. Это важно не только для Анкары, но и для Эрдогана лично — Сельчук Байрактар, совладелец Baykar Makina, является зятем президента Турции.

В турецко-украинских договоренностях по беспилотникам имеется и еще один положительный для Анкары нюанс. Турция получит возможность ставить на свои новейшие высотные дальние разведывательно-ударные БЛА Bayraktar Akıncı двигатели, выпускаемые украинским предприятием «Мотор Сич». Для Анкары это является очень важным моментом в свете наложенных Западом ограничений на поставки Турции продукции военного назначения. И да — турки подумывают о локализации производства двигателей «Мотор Сич» на своей территории, чтобы со временем минимизировать зависимость от Киева в «двигательном» вопросе.

За все вышеперечисленные бонусы Эрдоган де факто «заплатил» украинцам лишь фразой «Слава Украине!»

Global Look Press / Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

Почему ВСУ «ослепли»

Что же заставило Зеленского на минувших переговорах позволить туркам столь сильно перетянуть одеяло на свою сторону?

Во-первых — политический фактор. Турция является членом НАТО — организации, в которую Украина стремится попасть на протяжении всех лет, миновавших с момента госпереворота в Киеве. Турция — это дополнительная «точка опоры» для Киева в условиях конфронтации Киева с Москвой и все более противоречивых отношений Киева с Вашингтоном. Турция — это потенциальный член на вступление в новый «тройственный союз» — антироссийский альянс Великобритании, Польши и Украины, формируемый сейчас Лондоном. Резюмируя, можно отметить, что всемерное укрепление своих отношений с Турцией является для постмайданной Украины важнейшей внешнеполитической задачей.

Во-вторых — фактор военный. Именно поставки из Турции помогли украинской армии после 2014 года качественно улучшить свои средства связи и передачи информации. Именно турецкие предприятия обеспечивают постройку ракетных корветов для ВМСУ. Наконец, именно Турция — это та единственная страна, которая поставляет ВСУ разведывательно-ударные БЛА. Последнее обстоятельство представляет для Киева сейчас особую ценность. Давайте разберемся, почему.

Вести масштабные боевые действия без поддержки с воздуха крайне затруднительно. Без задействования ВВС сухопутные войска лишаются не только возможности использовать в своих интересах бомбо-штурмовые и ракетные удары авиации, но и шанса получать данные воздушной разведки. Без воздушной разведки «слепнет» ствольная и реактивная артиллерия — основное средство огневого поражения противника и наиболее эффективное средство поддержки мотострелковых и танковых подразделений.

Как раз такая неприятность и случилась с ВСУ в Донбассе. Произошло это по двум причинам: из-за общей деградации ВВС Украины (самым новым украинским бортам к началу конфликта исполнилось более 20 лет, авиационные ракеты вылежали все мыслимые сроки хранения и так далее) и в силу успешного использования защитниками Донецка и Луганска своих средств ПВО — только по официальным данным Киева, к 4 февраля 2015 года украинская армия потеряла над Донбассом от огня противника 11 самолетов и семь вертолетов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

ВСУ постепенно перестали задействовать над Донбассом свои оставшиеся самолеты и вертолеты, полностью переключившись на беспилотники. Сначала — кустарного производства, позже — серийного. БЛА были куда дешевле самолетов и вертолетов, их утрата не приводила к потерям в летном составе, да и сбивать беспилотники имеющимися в распоряжении вооруженных формирований ДНР и ЛНР средствами ПВО оказалось крайне затруднительно.

К 2016 году в Донбассе поддержку с воздуха сухопутным подразделения ВСУ оказывали только БЛА, а состояние авиапарка ВВС Украины становилось все более удручающим. Доставшиеся Украине по наследству от СССР и все еще летающие борта уверенно «добивали» свой техресурс, который, по наиболее оптимистичным прогнозам, мог оказаться полностью исчерпанным уже к 2030 году. Возможность заменить военные самолеты и вертолеты советского производства новыми машинами украинского или иностранного производства у Киева отсутствовала. В такой ситуации командование ВСУ оказалось вынуждено сделать ставку на разведывательно-ударные беспилотники как замену «умирающему» авиапарку национальных ВВС.

Только против ЛНР и ДНР

Разработка собственных разведывательно-ударных БЛА к этому моменту на Украине уже велась. Однако она была еще далека от своего завершения, а главное — у перспективных украинских разведывательно-ударных беспилотников отсутствовала необходимая им линейка вооружения. Это обстоятельство заставило Киев обратиться к услугам турецкой компании Baykar Makina, с 2014 года серийно выпускавшей хорошо отработанный средневысотный разведывательно-ударный БЛА Bayraktar TB2, способный нести разработанные турецкой же компанией Roketsan планирующие высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L, а также управляемые противотанковые ракеты UMTAS.

Приобретение Украиной первой партии турецких БЛА из шести аппаратов TB2 (плюс три наземные станции управления, плюс необходимое количество боеприпасов компании Roketsan) состоялось в 2018 году. Успешное использование Bayraktar TB2 азербайджанской стороной в ходе 44-дневной войны в Карабахе убедило украинских военных, что они на правильном пути. К началу 2022 года Киев располагал уже 12 Bayraktar TB2, которые активно отрабатывали патрулирование вблизи линии соприкосновения сторон в Донбассе.

На данный момент в планах украинских военных значится не только продолжение закупок TB2, но и приобретение более тяжелых и технически продвинутых аппаратов Bayraktar Akıncı, для которых анонсирована возможность использования крылатых ракет SOM, имеющих дальность до 275 км. Замечу, что создание на Украине турецкой стороной завода по сборке беспилотников может заметно снизить для Киева стоимость приобретения продукции компании Baykar Makina.

baykardefence.com / BAYKAR

Насколько адекватно с военной точки зрения стремление Киева заместить свои военные самолеты и вертолеты турецкими разведывательно-ударными БЛА? Для условий текущего конфликта в Донбассе, где вооруженные формирования ДНР и ЛНР не используют собственные ВВС, не располагают современными средствами ПВО и РЭБ, интегрированными в систему единой эшелонированной ПВО, а также не имеют возможности наносить удары по аэродромам базирования авиации противника, использование ВСУ БЛА типа Bayraktar TB2 выглядит вполне адекватно. Если, конечно, не вспоминать о том, что появление украинских беспилотников в небе Донбасса противоречит положениям Минских соглашений.

Вот такой бэкграунд, скрытый от большей части российской общественности, имеется у недавнего визита Эрдогана в Киев.

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