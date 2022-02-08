Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе

Украинские офицеры в начале конфликта в Донбассе завели подразделения ВСУ в два окружения, из-за чего точное количество потерь среди киевских силовиков до сих пор неизвестно. Об этом заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Сегодня многие украинские политики задумались о пересмотре Минских соглашений по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Так, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что республики не получат особого статуса и право вето. По его словам, все из-за того, что ни один регион страны никогда не будет обладать такими широкими правами.

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что именно тактические поражения украинской армии заставили киевские власти сесть с Донецкой и Луганской народными республиками за стол переговоров и подписать Минские соглашения. Кроме того, он напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе. По его словам, это милосердие шахтеров ДНР и ЛНР, которые позволили киевским силовикам выйти из окружения.

«Вы, наверное, забыли, но ваша армия была бита. Вы забыли, что из-за бездарности ваших полководцев вы уничтожили дикое количество собственных солдат. При этом вы до сих пор так и не сказали правду, сколько их погибло. Напомню, что вы загнали свои армии в два котла. И оба раза вашим солдатам сохранило жизни только милосердие шахтеров. Только благодаря ДНР и ЛНР вас там не размолотили и дали выйти. Мало того, Россия приняла у себя раненых украинских солдат, которые бежали от шахтеров через границу. Вы это забыли? Мы их кормили, лечили, а потом вам вернули», — резюмировал Владимир Соловьев в эфире ток-шоу «Воскресный вечер».

Германия отправила Украине пять тысяч касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.