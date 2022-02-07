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Встреча главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским в Киеве не состоится

Политика
Встреча главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским в Киеве не состоится

Киев, 7 февраля. Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Киеве не состоятся. Соответствующее заявление сделали дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, встреча главы немецкого внешнеполитического ведомства с Зеленским не состоится из-за некоторых «сложностей в расписании».

По словам президента Украины, на данный момент дипломатическая поддержка Киева находится на самом высоком уровне с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский попал в неловкую ситуацию во время общения с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики некоторое время не могли определиться, в каком положении они должны идти.

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Все новости / Политика / Встреча главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским в Киеве не состоится
Киев зеленский Бербок
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