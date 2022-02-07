Минобороны Польши объявило о создании кибервойск

Варшава, 7 февраля. Министр обороны Польши Мариуш Блащак 8 февраля примет участие в церемонии создания войск обороны киберпространства, объявили в военном ведомстве страны.

Отмечается, что кибервойска формируются для «проведения полного спектра действий в киберпространстве». К ним относятся оборонительные, разведывательные и активные наступательные действия, уточнили в минобороны.

Ранее стало известно, что Пентагон запустил программу реформы и модернизации ВС США для повышения готовности американских военных к кибервойне.