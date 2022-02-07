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Компания «Роскосмос» показала робота нового поколения «Теледроид»

Общество
Компания «Роскосмос» показала робота нового поколения «Теледроид»
pixabay.com  /  StockSnap

Москва, 7 февраля. Фотографии с изображением антропоморфного робота нового поколения «Теледроид», разработанного компанией «Роскосмос», появились в Сети.

Отмечается, что робот предназначен для проведения работ в открытом космосе. Снимки, видео, а также 3D-модель устройства появились на сайте госкорпорации.

В перспективе такой механизированный помощник должен сократить время пребывания человека в опасной среде. «Теледроид» сможет выполнять отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме, передают в «Роскосмосе».

Напомним, инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и других организаций Роскосмоса уже приступили к работе над запуском ракет легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

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роскосмос видео робот
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