Компания «Роскосмос» показала робота нового поколения «Теледроид»

Москва, 7 февраля. Фотографии с изображением антропоморфного робота нового поколения «Теледроид», разработанного компанией «Роскосмос», появились в Сети.

Отмечается, что робот предназначен для проведения работ в открытом космосе. Снимки, видео, а также 3D-модель устройства появились на сайте госкорпорации.

В перспективе такой механизированный помощник должен сократить время пребывания человека в опасной среде. «Теледроид» сможет выполнять отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме, передают в «Роскосмосе».

Напомним, инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и других организаций Роскосмоса уже приступили к работе над запуском ракет легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.