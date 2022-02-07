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Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что не обязана публично поздравлять Петра Чернышева

Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что не обязана публично поздравлять Петра Чернышева
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 7 февраля. Модель и блогер Анна Заворотнюк, дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, стала объектом критики после того, как не поздравила с днем рождения мужа матери — бывшего фигуриста Петра Чернышева. Наследница актрисы ответила на многочисленные обвинения в свой адрес.

Пятикратный чемпион США в танцах на льду 6 февраля отметил свое 51-летие. С этим праздником супруга Заворотнюк поздравили многие медийные личности, включая олимпийскую чемпионку Татьяну Навку.

Как отметили многие пользователи Instagram, поздравлений от дочери любимой супруги Чернышев так и не дождался. Как выяснилось, модель попросту не считает себя обязанной делать это публично.

«А почему должна была?» — поинтересовалась Заворотнюк, отвечая на соответствующий вопрос в разделе Stories своего аккаунта.

Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что не обязана публично поздравлять Петра Чернышева
Prt Scr instagram.com / @anna_zavorotnyuk

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк замужем за фигуристом Петром Чернышевым с 22 сентября 2008 года. В октябре 2018 года в паре родилась дочь Мила. Старшую наследницу Анну Заворотнюк родила во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, от которого у нее также есть сын Майкл.

На нынешнего супруга актрисы ранее завели исполнительное производство из-за числящихся за Чернышевым долгах по налогам, сумма которых превысила 6 257 рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что не обязана публично поздравлять Петра Чернышева
актриса чернышев заворотнюк
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