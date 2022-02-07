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Стоимость хлеба на Украине достигла пятилетнего максимума

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 17:30
Экономика
Стоимость хлеба на Украине достигла пятилетнего максимума
pexels.com  /  Mariana Kurnyk

Киев, 7 февраля. Цены на хлеб за январь выросли на Украине до рекордных значений за последние пять лет, сообщило министерство финансов страны.

Рост стоимости в месячном выражении составил 3,4%. Больше всего подорожал нарезной хлеб — с 23,4 до 25,5 гривны за 600-граммовую буханку. Цены на пшеничный хлеб достигли 27,7 гривны за буханку, а на ржаной — 31,5 гривны.

Стоимость хлеба начала расти на Украине с августа прошлого года. Основными причинами стали рост тарифов на газ для предприятий и удорожание сырья.

Федеральная таможенная служба России ранее представила статистику по торговле с Украиной за 2021 год. Согласно информации ФТС, поставки российских товаров на Украину возросли на 28,8%. Украина, в свою очередь, нарастила экспорт в РФ на 12,5%. Совокупный оборот двух стран увеличился на 22,8%, несмотря на санкции со стороны Киева.

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