Сборная России идет второй в зачете после третьего дня ОИ-2022 в Пекине

Пекин, 7 февраля. Девять комплектов наград были разыграны в понедельник, 7 февраля, на пекинских Играх-2022. Сборная России идет на втором месте в медальном зачете после третьего дня соревнований.

Лидирует команда Швеции, в активе которой три медали наивысшего достоинства. На третьей строчке располагается сборная Нидерландов.

Напомним, серебряную медаль в копилку сборной России принесли в понедельник вечером прыгуны с трамплина. Национальная команда завоевала первую в истории медаль Олимпийских игр. В активе россиян два золота, три серебра и две бронзы.