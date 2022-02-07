Жителей Украины призывают вступать в партизанские отряды

Киев, 7 февраля. Украина сегодня особенно нуждается в партизанском движении, поэтому на территории страны формируются соответствующие отряды, заявил руководитель организации «Честь нации» в Виннице Вадим Кудияров.

По его словам, украинцы, которые решили присоединиться к партизанскому движению, получают военную и доврачебную подготовку. Кроме того, они смогут пройти курс обучения для проведения диверсионных операций. Кудияров сообщил, что набор в отряды открыт для всех активных жителей Украины.

«Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов, позволит украинским войскам значительно усилить свои позиции», — рассказал Кудияров.

Ранее сообщалось, что в Киеве «деревянные отряды» теробороны обучают ведению боя в городских условиях. Масштабная тренировка прошла под руководством военных инструкторов.