Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 18:44
18:43
Экономика
Интерес к текиле в США вырос почти до уровня водки
18:40
Общество
Amazon продлила супергеройский веб-сериал «Пацаны» на четвертый сезон
18:36
Весь мир
Родители в США выступили против недели солидарности с BLM в школах
18:36
Олимпийские игры 2022
Мэр Сочи поздравил прыгунью с трамплина Ирму Махиня с серебряной медалью на ОИ-2022
18:35
Армия
Столтенберг: НАТО изучает возможность расширения военного присутствия в Восточной Европе
18:31
Экономика
ЦБ открыл анонимный онлайн-сервис для получения данных о теневых владельцах фирм
18:31
Спорт
Агент Касабиев раскрыл подробности аренды «Зенитом» защитника «Кайрата» Алипа
18:31
Армия
Sohu: три стратегические ошибки сделают неизбежным поражение Польши в войне с Россией
18:31
Общество
Врачи стали чаще сталкиваться с повторными случаями заражения «Омикроном» за короткий срок
18:31
Армия
Киев обратился к США с просьбой предоставить украинской армии противоракетные комплексы
Все новости

Жителей Украины призывают вступать в партизанские отряды

Армия
Жителей Украины призывают вступать в партизанские отряды
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 февраля. Украина сегодня особенно нуждается в партизанском движении, поэтому на территории страны формируются соответствующие отряды, заявил руководитель организации «Честь нации» в Виннице Вадим Кудияров.

По его словам, украинцы, которые решили присоединиться к партизанскому движению, получают военную и доврачебную подготовку. Кроме того, они смогут пройти курс обучения для проведения диверсионных операций. Кудияров сообщил, что набор в отряды открыт для всех активных жителей Украины.

«Создание закрытой сети грамотно подготовленных бойцов, позволит украинским войскам значительно усилить свои позиции», — рассказал Кудияров.

Ранее сообщалось, что в Киеве «деревянные отряды» теробороны обучают ведению боя в городских условиях. Масштабная тренировка прошла под руководством военных инструкторов.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Жителей Украины призывают вступать в партизанские отряды
украина война партизаны
Комментировать