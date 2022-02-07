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Аналитики «ЛитРес» составили список популярных у россиян книг о духовности

Общество
Аналитики «ЛитРес» составили список популярных у россиян книг о духовности
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Рейтинг духовной литературы, которая наиболее популярна у жителей России, представили аналитики портала «ЛитРес».

Согласно данным специалистов, по состоянию на 2021 год, список возглавила «Книга Бытия. Ветхий Завет» в аудиоформате. Второе место разделили аудиокниги «Библия. Новый завет» и мистический роман «Две жизни» Конкордии Антаровой.

Четвертое место занимает произведение монаха Йонге Мингьюр Ринпоче под названием «Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему». В топ-10 также попали электронные книги «Евангелие» и «Теперь нам можно все, но мы еще не хотим: давайте уже захотим» Алины Малиновской.

Опрос ВЦИОМ показал, что чтение книг и газет оказалось самым популярным хобби россиян. Так проводят время 12% соотечественников.

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россия рейтинг духовные книги
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