Верблюд Зуля переехал из Дагестана в Крым и стал фотомоделью

В разгар зимы на крымском полуострове стало одним верблюдом больше. В селе Мраморное поселился верблюд родом из Дагестана.

Величественное животное зовут Зулей, ей 12 лет. Всю свою жизнь она отработала в дербентском цирке, но пандемия поставила крест на ее карьере. Верблюд остался без работы, его направили в конный клуб, а потом и вовсе решили избавиться. Объявление о продаже экзотического млекопитающего нашли жители Симферопольского района.

«На объявление о продаже случайно наткнулся муж. Зуля ему очень понравилась. И через пару недель она к нам приехала», — рассказывает новоиспеченная хозяйка Зули Анна Левченко.

У семьи, в которой теперь поселился верблюд, на участке целый зоопарк: восемь лошадей и два пони. Зуля уже успела подружиться со своими новыми соседями.

«Характер у нее покладистый. Когда мы ее покупали, нам сказали, что у нее характер вафли, то есть довольно спокойный. На лошадей она не нападает, пони тоже не обижает. Но пони иногда у нее сено отбирают. Она не против», — рассказывает хозяйка.

Анна Левченко работает фотографом, поэтому Зуля уже успела стать главной моделью. По словам крымчанки, у верблюда хорошо получается позировать.

Животное полюбилось детям, Зуля даже разрешает на себе покататься. За добрый характер для двухметрового верблюда уже придумали новую кличку — Булочка.

Фотограф отметила, что Зуле не холодно гулять по улице даже в феврале. У нее очень теплая шерсть, которую она сбросит летом.