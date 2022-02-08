Евреи все помнят: Олег Лурье о запрете поставок израильского оружия на Украину

В январе министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии объявили о том, что Вашингтон «дал добро» на отправку украинским военным боевых систем американского производства, находящихся на вооружении прибалтийских армий. Таллин направит Киеву противотанковые комплексы Javelin, а Вильнюс и Рига обещают «подбросить» переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Сроки поставок пока не оговорены, но работа в этом направлении идет полным ходом. Однако киевская радость от этих новостей казалась изрядно подпорченной решениями Германии и Израиля, которые с интервалом буквально в несколько дней заблокировали аналогичные устремления «балтийских ястребов», касающиеся оружия немецкого и израильского производства.

О реакции Украины на решение Берлина ФАН уже писал, а официальный представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник объяснил позицию бундестага тем, что депутаты не захотели превращения их государства из гаранта выполнения Минских соглашений в соучастника военных преступлений ВСУ в Донбассе. Что же касается Израиля, то в его случае, кроме нежелания портить отношения с Москвой, причиной запрета, похоже, стал еще и исторический аспект. Об этом корреспонденту ФАН рассказал специалист по журналистским расследованиям Олег Лурье.

«Это абсолютно принципиальный шаг! Израиль отчетливо помнит, как в годы Великой Отечественной войны вели себя по отношению к евреям определенные круги украинского общества — бандеровцы и прочие представители националистических кругов. Интересно еще и то, что эти запреты показывают еще и реальное отношение к Украине. Германия — первая экономика ЕС, а в Израиле, по выражению Владимира Высоцкого, «на четверть бывший наш народ» с тяжелейшей исторической памятью. Это еще одна причина того, что в Иерусалиме не допустят, чтобы еврейское оружие убивало на Украине русских», — заключил журналист.

Впервые требование к государствам Прибалтики не поставлять украинским военным оружие израильского производства было озвучено официальным Иерусалимом в декабре 2021 года, когда в прессе появилась информация о желании ВСУ заполучить от прибалтийских стран ПТРК «Спайк».

Примечательно, что состоявшийся в том же декабре визит в Израиль министра обороны Украины Алексея Резникова практически не освещался средствами массовой информации. Причем сделано это было по просьбе принимающей стороны.