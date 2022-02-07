Спад геополитической напряженности укрепит рубль и скорректирует курс нефти

Москва, 7 февраля. Стоимость барреля нефти продолжает расти. Американский банк JPMorgan предположил, что «бочка» ресурса может подорожать до 150 долларов. Об этом пишет журнал «Профиль».

Фьючерсы на черное золото североморского сорта Brent в конце прошлого месяца дорожали выше 90 долларов, что является максимальным значением с осени 2014 года.

Как отмечает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов, нынешние котировки определяются нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке, а также поддерживаются высоким градусом геополитической напряженности из-за Украины.

Эксперты считают, что на длительном временном промежутке цена нефти будет изменяться, а в основе динамики расположится общий глобальный экономический расклад и ставки в развитых странах. Подорожать до 150 долларов баррель нефти сможет, полагают специалисты, если сохранится внешнеполитическая напряженность между Украиной и РФ.

Если же в отношениях стран назреет улучшение, то энергоресурс может спуститься к ценовому диапазону от 60 до 70 долларов за баррель. Рубль также усилит позиции при благоприятной конъюнктуре. При этом аналитики признают, что рекордные цены нефти поддерживают российскую экономику, так как благодаря ним растет экспортная выручка и бюджетные поступления, пополняется Фонд национального благосостояния.

Агентство Argus немногим ранее зафиксировало, что российская нефть сорта Urals подорожала во время торгов до 95 долларов за баррель.