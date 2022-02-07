Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом

Тегусигальпа, 7 февраля. Президент Гондураса Сиомара Кастро заболела COVID-19. Об этом глава государства сообщила на официальной странице в Twitter.

El resultado del PCR (#COVID19) de ayer, fue negativo, el de hoy es positivo. Según los exámenes es leve. Con la bendición del Creador del universo, sigo atendiendo NO presencial, mi Plan de Gobierno para retornar al orden democrático y Constitucional. — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) February 6, 2022

Кастро объявила о наличии легких симптомов. Она добавила, что продолжит работать в изоляции.

«С благословления творца вселенной я продолжу выполнять план своего правительства по возвращению демократического и конституционного порядка», — написала 62-летняя Кастро.

Президент, вернувшая левые силы к власти через 12 лет после свержения своего супруга в результате переворота, приняла присягу в конце января.

Федеральное агентство новостей /

Кастро отметила, что сделала два теста, первый из которых показал отрицательный результат. Глава государства полностью вакцинирована от коронавируса.

На прошлой неделе Кастро присутствовала на общественных мероприятиях. В президентском дворце она привела к присяге министров и других госслужащих, а также приняла у себя ряд высокопоставленных лиц из иностранных государств, в том числе вице-президентов США Камалу Харрис и Тайваня Уильяма Лая.

С начала пандемии более 40 тысяч человек в Гондурасе заразились СOVID-19. Около 10,5 тысячи жителей страны скончались от вирусной инфекции.