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Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом

Весь мир
Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом
Global Look Press  /  E]Rafael Ochoa/Xinhua

Тегусигальпа, 7 февраля. Президент Гондураса Сиомара Кастро заболела COVID-19. Об этом глава государства сообщила на официальной странице в Twitter.

Кастро объявила о наличии легких симптомов. Она добавила, что продолжит работать в изоляции.

«С благословления творца вселенной я продолжу выполнять план своего правительства по возвращению демократического и конституционного порядка», — написала 62-летняя Кастро.

Президент, вернувшая левые силы к власти через 12 лет после свержения своего супруга в результате переворота, приняла присягу в конце января.

Президент Гондураса Сиомара Кастро заразилась коронавирусом
Федеральное агентство новостей /

Кастро отметила, что сделала два теста, первый из которых показал отрицательный результат. Глава государства полностью вакцинирована от коронавируса.

На прошлой неделе Кастро присутствовала на общественных мероприятиях. В президентском дворце она привела к присяге министров и других госслужащих, а также приняла у себя ряд высокопоставленных лиц из иностранных государств, в том числе вице-президентов США Камалу Харрис и Тайваня Уильяма Лая.

С начала пандемии более 40 тысяч человек в Гондурасе заразились СOVID-19. Около 10,5 тысячи жителей страны скончались от вирусной инфекции.

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