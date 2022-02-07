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Главу Black Lives Matter в Мемфисе отправили в тюрьму на шесть лет

Весь мир
Главу Black Lives Matter в Мемфисе отправили в тюрьму на шесть лет
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Мемфис, 7 февраля. Основательницу отделения Black Lives Matter в Мемфисе Памелу Мозес приговорили к шести годам тюремного заключения за незаконную регистрацию во время голосования. Активистка не согласилась с приговором и планирует обжаловать решение суда.

По версии обвинения, Мозес обманула членов избирательной комиссии, чтобы получить право голоса. Сама активистка утверждает, что была уверена в том, что ее избирательные права были восстановлены к 2019 году.

«Я ничего не фальсифицировала. Все, что я сделала, это попыталась вернуть свои свое право голоса так, как мне сказали люди в избирательной комиссии», —отметила она на слушаниях.

Ее адвокат Беде Энинву заявил, что его клиентка планирует обжаловать приговор.

Различные правозащитные организации выступили с критикой такого наказания для Мозес. Аргументируя это тем, что приговоры за различные подтасовки во время выборов были гораздо меньше.

«Памела Мозес была приговорена к шести годам тюремного заключения из-за ошибки при голосовании. Между тем, ряд людей, которые совершили мошенничество с избирателями, получили только условный срок. В Америке существует две системы уголовного правосудия», — написали сотрудники Фонда правовой защиты в Twitter.

В 2015 году Мозес признала себя виновной в фальсификации доказательств и подделке документов. Она была условно осуждена на семь лет. Также ей запретили голосовать на территории штата Теннесси.

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сша суд blm
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