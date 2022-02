Главу Black Lives Matter в Мемфисе отправили в тюрьму на шесть лет

Мемфис, 7 февраля. Основательницу отделения Black Lives Matter в Мемфисе Памелу Мозес приговорили к шести годам тюремного заключения за незаконную регистрацию во время голосования. Активистка не согласилась с приговором и планирует обжаловать решение суда.

The founder of the Memphis Black Lives Matter chapter, 44-year-old Pamela Moses, has been sentenced to six years and one day in prison after being convicted in November of illegally registering to vote back in 2019. https://t.co/KyMdNoT2MS

По версии обвинения, Мозес обманула членов избирательной комиссии, чтобы получить право голоса. Сама активистка утверждает, что была уверена в том, что ее избирательные права были восстановлены к 2019 году.

Ее адвокат Беде Энинву заявил, что его клиентка планирует обжаловать приговор.

Различные правозащитные организации выступили с критикой такого наказания для Мозес. Аргументируя это тем, что приговоры за различные подтасовки во время выборов были гораздо меньше.

Pamela Moses, a Black woman, has been sentenced to six years in prison because of a voting error. Meanwhile, white individuals who are known to have committed blatant voter fraud have only received probation.



There are two criminal justice systems in America. pic.twitter.com/o4UqowdpbF