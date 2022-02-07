Ученые Калифорнийского университета предположили, что акула мегалодон выглядела иначе

Лос-Анджелес, 7 февраля. Исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что древняя акула мегалодон выглядела не так, как ранее представляли ученые.

Достоверно известно, что данный вид дорастал до 15 метров в длину и имел гигантские зубы. Однако точных данных о форме тела акулы обнаружить не удалось, заявили специалисты.

«То есть, все предположения, согласно которым вымершие мегалодоны напоминали, например, большую белую акулу — это не более, чем безосновательные гипотезы, которые невозможно доказать или опровергнуть на текущем уровне развития науки», — цитирует авторов исследования Planet Today.

Как сообщалось ранее, проживающие на территории древней Месопотамии люди использовали в хозяйстве особый вид ездовых животных под названием «кунга». Такой вывод сделала группа ученых из института Жака Моно.