Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 17:17
17:15
Общество
Эффективность вакцины Pfizer от COVID-19 для детей до четырех лет оказалась ниже 60%
17:14
Наука
Ученые Калифорнийского университета предположили, что акула мегалодон выглядела иначе
17:12
Общество
Дефицит витамина D может привести к летальному исходу при COVID-19
17:11
Происшествия
Глыба льда пробила лобовое стекло иномарки во дворе дома в центре Петербурга
17:10
Весь мир
Названы два финалиста первого тура президентских выборов в Коста-Рике
17:10
Происшествия
Следователи просят суд Москвы арестовать хакеров по делу о незаконном обороте платежей
17:10
Происшествия
Мужчина в Казани скинул с восьмого этажа свою сожительницу
17:09
Общество
Злостные неплательщики алиментов могут сесть на год
17:07
Экономика
Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь
17:05
Олимпийские игры 2022
Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
Все новости

Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь

Экономика
Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь
wikipedia.org  /  КонстантинЕвстегнеев1996 / CC BY-SA 3.0

Москва, 7 февраля. «Сбер» в январе 2022 года зафиксировал отток средств населения с депозитов. Остатки на валютных счетах физлиц в пересчете на валюту США снизились на 1,3 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ».

Сопоставимый по объему отток валютных средств наблюдался почти два года назад — в марте 2020 года (на 1,5 млрд долларов), когда началось активное распространение COVID-19.

На рублевых счетах россиян остатки снизились за месяц на 534,2 млрд руб., указывают расчеты издания. Этот объем аналогичен уровню января 2021 года, когда средства сократились на 537,2 млрд руб. В целом на 1 февраля 2022 года население хранило в Сбербанке 16,6 трлн рублей.

В конце января «Сбер» расширил возможности снятия наличных в своих банкоматах. Теперь деньги можно снимать, не используя для этого пластиковую карточку или смартфон с NFC.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь
сбербанк банковские карты отток средств
Комментировать