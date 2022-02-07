Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь

Москва, 7 февраля. «Сбер» в январе 2022 года зафиксировал отток средств населения с депозитов. Остатки на валютных счетах физлиц в пересчете на валюту США снизились на 1,3 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ».

Сопоставимый по объему отток валютных средств наблюдался почти два года назад — в марте 2020 года (на 1,5 млрд долларов), когда началось активное распространение COVID-19.

На рублевых счетах россиян остатки снизились за месяц на 534,2 млрд руб., указывают расчеты издания. Этот объем аналогичен уровню января 2021 года, когда средства сократились на 537,2 млрд руб. В целом на 1 февраля 2022 года население хранило в Сбербанке 16,6 трлн рублей.

В конце января «Сбер» расширил возможности снятия наличных в своих банкоматах. Теперь деньги можно снимать, не используя для этого пластиковую карточку или смартфон с NFC.