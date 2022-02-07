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Олимпийские игры 2022
Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
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Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место

Олимпийские игры 2022
Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 7 февраля. Олимпийский чемпион в скиатлоне Александр Большунов не исключил, что является самым грандиозным гонщиком в российской истории.

Российский лыжник рассказал, что спрятал олимпийскую медаль Игр-2022 в надежное место, отметив, что с сегодняшнего дня для него все начинается заново.

«Олимпийским чемпионом я был вчера, а сейчас все по-новому. Самый грандиозный гонщик за всю историю российских лыж? Может быть, не слежу. Ставлю перед собой максимальные цели и стараюсь к ним стремиться», — передает слова Большунова телеканал «Матч ТВ».

Он также признался, что ведет дневник, в котором обозначает цели на весь сезон.

Накануне лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Большунов принес в копилку национальной команды первое золото пекинской Олимпиады.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
скиатлон александр большунов ои-2022
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