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Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о рассмотрении всех вариантов санкций против «СП-2»

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 17:05
Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о рассмотрении всех вариантов санкций против «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 7 февраля. Берлин рассматривает все варианты санкций против России, в том числе и в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По словам Хабека, в случае «военной агрессии» России в адрес Украины все варианты санкций рассматриваются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается прилагать все усилия для решения ситуации дипломатическим путем, добавил он.

«Не хочу вдаваться в спекуляции, но слово все охватывает все», — пояснил Хабек немецким журналистам.

Ранее Шольц пригрозил России санкциями в случае обострения кризиса вокруг Украины. Немецкий канцлер сообщил, что Россию ждут серьезные последствия, если страна «вторгнется» на территорию соседней страны. Кремль в свою очередь не раз отвергал подобные нападки. Москва заявила, что провокации Запада на эту тему связаны с желанием расширить присутствие НАТО на восток.

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