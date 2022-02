Конец безнаказанности: в США потребовали финансовый отчет от основателей Black Lives Matter

Демократическая партия США активно пользовалась лозунгами движения BLM во время протестов в 2020 году, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. «Ослы», пока им было выгодно, поддерживали даже самые деструктивные лозунги организации и оказывали с ее помощью давление на экс-главу Соединенных Штатов Дональда Трампа. Тогда это было на руку и кандидату в президенты Джо Байдену.

Когда в 2021-м рейтинг лидера США начал стремительно лететь вниз, демократы решили навести порядок и взялись в том числе и за BLM. Как правящая партия обрушилась на некогда лояльных активистов — читайте в материале международной редакции ФАН.

Некоммерческая организация как стартап

В 2017 году афроамериканские активистки из Окленда, штат Калифорния, Патрисс Каллорс и Кейли Скейлз зарегистрировали некоммерческую организацию (НКО) Black lives matter Global Network Foundation. Основательницы утверждали, что их миссия заключается в «искоренении превосходства белых», а также в давлении на власть с целью прекращения «насилия в отношении чернокожих со стороны представителей правоохранительных органов». Первоначально организация функционировала только на территории Соединенных Штатов, но с ростом ее популярности и при содействии влиятельных заинтересованных лиц НКО в скором времени разрослась и обзавелась отделениями в Великобритании и Канаде.

О возможности извлекать личную выгоду из активизма организаторы позаботились незамедлительно. В связи с тем, что законодательство обязывало НКО отчитываться о своих денежных потоках, Каллорс и Скейлз в 2017 году учредили коммерческую организацию BLM Global Network, от которой раскрытие финансовых подробностей не требовалось.

В феврале 2021 года рядовые активисты, возмущенные тем, что по итогам протестов жить легче не стало, заставили руководителей движения отчитаться об объемах полученной помощи. Оказалось, что в период всплеска протестной активности в 2020 году Black lives matter заработала 90 млн долларов, из которых 21,7 млн было выделено 30 афроамериканским общественным и правозащитным организациям. Однако более подробно о том, куда были распределены остальные финансовые средства, сколько НКО получила от известных доноров, а также каким доходом располагает Патрисс Каллорс, выяснить не удалось.

Дочерние подразделения BLM такая ситуация не удовлетворила. В начале 2021 года группа из десяти отделений Black lives matter под названием BLM10 сообщила, что сталкивается с неблагоприятными последствиями из-за отсутствия финансирования со стороны движения. Согласно отчетам, предоставленным BLM10, с 2017 года отделения в крупнейших городах Соединенных Штатах получили от 800 до 69 тыс. долларов. Лидеры группы возложили вину на Патрисс Каллорс, выразив убежденность в том, что активистка обогащается за счет донорских пожертвований.

Каллорс все отрицала. Сначала глава НКО попыталась убедить общественность в том, что некоторые из десяти отделений BLM никак не относятся к движению, а затем заявила, что у организации просто нет денег:

«Поскольку движение BLM было больше, чем жизнь — и оно больше, чем жизнь, — люди делали очень смелые предположения о том, какими финансами мы располагали. Мы часто нуждались в деньгах, и 2020 год был первым годом, когда мы были обеспечены ресурсами так, как мы того заслуживали», — сказала она.

Однако в апреле 2021 года приблизительное представление о том, куда идут деньги BLM и насколько Патрисс удалось обогатиться, сформировать все-таки получилось: в распоряжение прессы утекла информация о том , что Каллорс в срочном порядке скупает дорогостоящую недвижимость.

Old but true: Inside BLM co-founder Patrisse Khan-Cullors' million-dollar real estate buying binge https://t.co/PulJ29se5v via @nypost — Pastor Ramón E. Balaguer T.D. #REBTD (@RamonEBTD) February 5, 2022

Неприкрытая коррупция

О своем будущем благосостоянии Каллорс позаботилась заранее, создав в 2017 году коммерческую организацию BLM Global Network. В ее обязательства не входила необходимость предоставлять отчеты о финансовых потоках. Неудивительно, что точная сумма заработка Патрисс осталась неизвестной: к апрелю 2021 года афроамериканка разработала хитрую систему, в условиях которой ее активы были распределены между коммерческой и некоммерческой организациями.

Тем не менее главу BLM Global Network подвела собственная жадность: 10 апреля 2021 года средствам массовой информации стало известно, что Каллорс приобрела четыре объекта элитной недвижимости на общую сумму 12,8 млн долларов в США, а также планировала купить несколько апартаментов на Багамах, каждый из которых стоил от 5 до 20 млн долларов.

According to @nypost, the head of NYC’s BLM chapter is asking for an “independent investigation” after the organization’s co-founder, Patrisse Khan-Cullors, purchased four lavish homes totaling $3.2 million, according to property records, the site reports. pic.twitter.com/mIaRyNxk5Q — TheShadeRoom (@TheShadeRoom) April 11, 2021

Видеообзор приобретенных Каллорс домов шокировал рядовых членов движения: одни сообщили, что разочаровались в борьбе, другие настаивали на том, чтобы призвать активистку к ответу.

I wondered how long it would take to expose the corruption When you start buying million dollar houses and ain’t got no real job ?? — Not Guilty ???? I Called Larry ???? (@philkillerlain) January 29, 2022

Глава нью-йоркского отделения BLM Хоук Ньюсом заявил, что в интересах Black lives matter — разобраться, откуда Каллорс взяла деньги:

«Нам нужны чернокожие юристы и бухгалтеры, чтобы пойти туда и выяснить, куда идут деньги с пожертвований», — сказал он.

Кроме того, Ньюсом добавил, что его подразделение не получает никакой финансовой поддержки от BLM Global Network.

Под общественным давлением, а также из-за разыгравшейся травли в социальных сетях в мае прошлого года Патрисс Каллорс объявила об уходе в отставку. При этом афроамериканка настаивала на отсутствии связи между ее дорогими покупками и увольнением: основательница НКО заявила, что «намерена сосредоточиться на написании собственной книги».

На этом, однако, история коррупционных скандалов в Black lives matter не закончилась. Уже в начале этого текущего года, 29 января, пресса сообщила о том, что НКО перевела не менее 7 млн долларов канадской благотворительной организации BLM, управляемой женой Каллорс, Джанаей Хан, на покупку роскошного исторического особняка в Торонто.

#BlackLivesMatter spent $6.3m USD buying a mansion in Toronto. The purchase of the former headquarters of the Canadian Communist Party was made through Janaya Khan, the wife of the BLM co-founder (Patrisse Cullors)—who herself spent millions on four homes.https://t.co/UHPQbnkJSQ — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) January 30, 2022

Новость подхватили не только прореспубликанские средства массовой информации, но и дочерние подразделения BLM, испытывавшие недостаток финансирования. С критикой выступили представители других правозащитных организаций. Канадская чернокожая активистка Сара Джама заявила, что действия лидеров Black lives matter противоречат духу движения:

«Для BLM Canada было весьма неэтичным брать деньги у BLM Global Network на покупку особняка. Никто не посоветовался с сообществом. Более того, отказ BLM Canada отвечать на вопросы молодых темнокожих активистов противоречит духу движения».

Here is our statement on why we left BLMTO, @bolshevikbaddie "After over a year of struggling within @BLM_TO to improve internal processes, we left the group when, like many other people, we found out about @blmcanada_ $8 million dollar purchase of the @WildseedCentre_ " pic.twitter.com/p6ayoSztLY — Sarah (slamma bamma) Jama (@SarahJama_) January 19, 2022

Судя по всему, очередной удар по репутации BLM стал последним сигналом для демократов: представители правящей партии, ассоциируемые с популярным движением в качестве его основных политических сторонников и доноров, приняли решение покончить с коррупцией, бардаком и безнаказанностью некоммерческой организации.

Организация-нарушитель

В четверг, 3 февраля, пресса опубликовала информацию, согласно которой 31 января генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сделал официальное предупреждение Black Lives Matter. Он заявил, что штат аннулирует статус благотворительной организации, а также начнет взимать штрафы с лидеров BLM в случае, если они в кратчайшие сроки не предоставят финансовую отчетность государству. И уточнил, что так и не получил документов за 2020 года.

«Деятельность организации-нарушителя будет приостановлена или аннулирована. Кроме того, она потеряет репутацию, а также прекратит заниматься сбором или выплатой благотворительных средств. Директора, попечители и другие должностные лица, несут личную ответственность за уплату всех штрафов, процентов и других расходов, понесенных для восстановления потерянного статуса», — сообщается в письме.

California’s Department of Justice is pursuing #BlackLivesMatter over its murky $60 million coffers. #CaliforniaAttorneyGeneral Rob Bonta sent a formal letter to the group warning #BLM's leadership that it will be “personally liable” for any fees or fines.https://t.co/20ojsBpdNQ — NorCalLady ???????? (@NorCalLady2) February 2, 2022

BLM не подали «форму IRS 990», в которой благотворительные организации составляют подробную сводку своей финансовой деятельности. Судя по всему, в 2020 году коррупция в BLM достигла таких масштабов, что руководство приняло решение как можно дольше уклоняться от предоставления выписки. Не исключено, что лидеры движения и вовсе настолько поверили в свою безнаказанность, что не ожидали такого «расистского» и подлого шага со стороны должностных лиц штата.

На предупреждение прокурора в Black lives matter отреагировали очень быстро: платить по штрафам из собственного кармана никто не захотел. В тот же день сбор средств в интернете был закрыт, а «благотворители» сообщили о начале процесса по выполнению требований генерального прокурора:

«Мы серьезно относимся к этой проблеме, в связи с чем приняли немедленные меры. Мы привлекли специалиста для решения вопросов, связанных с соблюдением требований по сбору средств в штате», — заявил представитель BLM Global Network.

Не исключено, что задействование прокурорских ресурсов Калифорнии для наведения порядка в BLM произошло не только из-за череды крупных коррупционных скандалов вокруг ее лидеров, но и в связи с жесткой борьбой за контроль над деньгами внутри самой организации.

Однако главная причина, скорее всего, кроется в том, что коррупция в BLM наносит ненужный урон имиджу Демократической партии США: вряд ли действия Бонта не были согласованы с Вашингтоном. Власти дали понять, что период бесконтрольного обогащения и бардака закончился — до следующей серьезной борьбы с Республиканской партией США движению придется урезать свои безграничные амбиции и привести в порядок правовой статус.

