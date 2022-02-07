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Расчеты БПЛА «Орлан» обнаружили посты наблюдения «противника» на учениях в Подмосковье

Армия
Расчеты БПЛА «Орлан» обнаружили посты наблюдения «противника» на учениях в Подмосковье
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 7 февраля. Расчеты беспилотников «Орлан-10» Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тактические учения в Подмосковье.

Командующий войсками ЗВО Алекса­ндр Журавлев сообщил, что маневры проходили на полигоне Алабино. Военнослужащие отработали поиск замаскированных наблюдательных пост­ов условного противн­ика. Расчеты БПЛА при помощи инфра­красных вид­еомодулей также зафиксировали маршрут передвижен­ия разведыватель­ных групп неприятеля в ночное время.

«В программе боевой подготовки войск ЗВО в 2022 году больш­ое внимание уделено взаимодействию коман­диров батальонных та­ктических групп и ра­счетов беспилотной авиации», — заявил Журавлев.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24М приняли участие в масштабных учениях под Волгоградом. Они выполнили задачи по перебазированию на запасные аэродромы и отработали авиаудары по мишеням.

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