Расчеты БПЛА «Орлан» обнаружили посты наблюдения «противника» на учениях в Подмосковье

Москва, 7 февраля. Расчеты беспилотников «Орлан-10» Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тактические учения в Подмосковье.
Командующий войсками ЗВО Александр Журавлев сообщил, что маневры проходили на полигоне Алабино. Военнослужащие отработали поиск замаскированных наблюдательных постов условного противника. Расчеты БПЛА при помощи инфракрасных видеомодулей также зафиксировали маршрут передвижения разведывательных групп неприятеля в ночное время.
«В программе боевой подготовки войск ЗВО в 2022 году большое внимание уделено взаимодействию командиров батальонных тактических групп и расчетов беспилотной авиации», — заявил Журавлев.
Ранее сообщалось, что экипажи истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24М приняли участие в масштабных учениях под Волгоградом. Они выполнили задачи по перебазированию на запасные аэродромы и отработали авиаудары по мишеням.