Захарова призвала НАТО прекратить вести учет численности войск на территории России

Москва, 7 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО следует прекратить вести учет количества российских военных и их перемещений на территории России.

В эфире Первого канала она отметила, что Североатлантический альянс на протяжении десятилетий распространял военную технику в непосредственной близости от границ РФ. При этом НАТО еще и вмешивается в суверенные дела страны, добавила дипломат.

«Не вам, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются», — обратилась Захарова к представителям Запада.

Представитель МИД РФ в очередной раз подчеркнула, что российские военные находятся «у себя дома». Именно поэтому они «там, где им надо быть», добавила дипломат.