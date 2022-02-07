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Захарова призвала НАТО прекратить вести учет численности войск на территории России

Армия
Захарова призвала НАТО прекратить вести учет численности войск на территории России
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 7 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО следует прекратить вести учет количества российских военных и их перемещений на территории России.

В эфире Первого канала она отметила, что Североатлантический альянс на протяжении десятилетий распространял военную технику в непосредственной близости от границ РФ. При этом НАТО еще и вмешивается в суверенные дела страны, добавила дипломат.

«Не вам, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся вооруженные силы и куда они перемещаются», — обратилась Захарова к представителям Запада.

Представитель МИД РФ в очередной раз подчеркнула, что российские военные находятся «у себя дома». Именно поэтому они «там, где им надо быть», добавила дипломат.

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