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Ведущий Норкин озадачил экспертов «Места встречи» вопросом о женщине во главе НАТО

Политика
Ведущий Норкин озадачил экспертов «Места встречи» вопросом о женщине во главе НАТО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 февраля. Телеведущий Андрей Норкин озадачил экспертов программы «Место встречи» неожиданным вопросом о крахе Североатлантического альянса.

В ходе программы спикеры и гости обсуждали возможное расширение НАТО на восток и озвученные в связи с этим вопросы России о гарантиях безопасности для Европы. Дискуссия как обычно была жаркой, каждый из экспертов высказывал свое мнение, пока Норкин не поставил их в тупик неожиданным вопросом. После этого в студии на несколько секунд воцарилась тишина.

«Вы мне со всей прямотой скажите: баба во главе НАТО — это конец Североатлантического альянса или нет?» — открыто поинтересовался Норкин у гостей программы.

Ведущий Норкин озадачил экспертов «Места встречи» вопросом о женщине во главе НАТО
ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперты не смогли прийти к общему мнению по этому вопросу. Кто-то попытался уличить телеведущего в сексизме, некоторые же отметили, что это не конец, а всего лишь «общая тенденция».

Сейчас генеральным секретарем НАТО является Йенс Столтенберг, но его полномочия истекают в 2022 году. В СМИ появились данные, что Альянс может возглавить женщина. В частности, этот пост могут занять экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующий лидер Эстонии Керсти Кальюлайд или бывшая глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Ранее зрителей обеспокоило внезапное исчезновение программы «Место встречи» с телеведущим Сергеем Норкиным. Позже выяснилось, что руководство канала НТВ приняло решение сократить эфирное время телепередачи.

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