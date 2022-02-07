Ведущий Норкин озадачил экспертов «Места встречи» вопросом о женщине во главе НАТО

Москва, 7 февраля. Телеведущий Андрей Норкин озадачил экспертов программы «Место встречи» неожиданным вопросом о крахе Североатлантического альянса.

В ходе программы спикеры и гости обсуждали возможное расширение НАТО на восток и озвученные в связи с этим вопросы России о гарантиях безопасности для Европы. Дискуссия как обычно была жаркой, каждый из экспертов высказывал свое мнение, пока Норкин не поставил их в тупик неожиданным вопросом. После этого в студии на несколько секунд воцарилась тишина.

«Вы мне со всей прямотой скажите: баба во главе НАТО — это конец Североатлантического альянса или нет?» — открыто поинтересовался Норкин у гостей программы.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперты не смогли прийти к общему мнению по этому вопросу. Кто-то попытался уличить телеведущего в сексизме, некоторые же отметили, что это не конец, а всего лишь «общая тенденция».

Сейчас генеральным секретарем НАТО является Йенс Столтенберг, но его полномочия истекают в 2022 году. В СМИ появились данные, что Альянс может возглавить женщина. В частности, этот пост могут занять экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, действующий лидер Эстонии Керсти Кальюлайд или бывшая глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Ранее зрителей обеспокоило внезапное исчезновение программы «Место встречи» с телеведущим Сергеем Норкиным. Позже выяснилось, что руководство канала НТВ приняло решение сократить эфирное время телепередачи.