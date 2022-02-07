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Global Times: США запугивают мир войной на Украине для сохранения контроля над Европой

Армия
Global Times: США запугивают мир войной на Украине для сохранения контроля над Европой
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 7 февраля. США любыми способами пытаются легитимизировать расширение НАТО и не дать Европе отдалиться от Вашингтона, поэтому активно нагнетают истерию вокруг ситуации на Украине, считают эксперты из Китая.

Аналитики китайского издания Global Times объяснили, зачем США пытаются убедить мир в неотвратимости войны на Украине. Авторы статьи говорят, что Вашингтон сильно преувеличивает, когда говорит о неизбежности глобального военного противостояния. В публикации отмечается, что Москва и Киев неоднократно заявляли об отсутствии намерений у РФ развязывать войну или решать проблемы силовыми методами.

«Вашингтон, который находится далеко от региона, упорно сгущает краски и заявляет, что война вот-вот разразится», — пишет издание.

По мнению аналитиков, США запугивают мир войной на Украине для сохранения контроля над Европой. Кроме того, американцы стремятся таким образом оправдать экспансию Североатлантического альянса на восток.

В статье также отмечается, что Белый дом использует любые методы для того, чтобы поставить Россию в трудное положение. При этом от действий американцев страдает только Украина, которую сегодня накачивают оружием, хотя ей следовало бы сосредоточиться на улучшении экономической ситуации, повышении качества жизни людей и нормализации отношений с РФ.

Стоит отметить, что Кремль неоднократно заявлял об отсутствии каких-либо агрессивных планов в отношении Киева. Там подчеркивали, что Москва не собирается ни на кого нападать.

Ранее сообщалось, что российской стороне следует принять симметричные меры в отношении НАТО за отказ от гарантий безопасности. По словам экспертов, только так РФ может нивелировать исходящую от Запада угрозу.

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