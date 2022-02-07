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Названы два финалиста первого тура президентских выборов в Коста-Рике

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 17:14
Весь мир
Названы два финалиста первого тура президентских выборов в Коста-Рике
Global Look Press  /  E]Kent Gilbert/Xinhua

Сан-Хосе, 7 февраля. Бывший президент Хосе Мария Фигерес от «Партии национального освобождения» и экономист Родриго Чавес от партии «Социал-демократический прогресс» вышли во второй тур президентских выборов в Коста Рике. Об этом сообщает Верховная избирательная комиссия (TSE).

Названы два финалиста первого тура президентских выборов в Коста-Рике
Федеральное агентство новостей /

По результатам обработки почти 80% бюллетеней, ни один из претендентов на пост главы государства не получил более 40%. Лидером стал Фигерес, за которого проголосовали около 27% избирателей. Второе место занял Родриго Чавес с 16%.

«Перед нашей страной и обществом стоят огромные вызовы, и нам необходимо сильное и единое правительство, которое поможет нам вместе двигаться вперед», — заявил Чавес после новости о выходе во второй тур.

Фигерес заверил, что на президентской кампании в апреле он будет бороться за создание представительного правительства, уважающего права женщин и меньшинств и выступающего за защиту окружающей среды.

Третье и четвертое место заняли ультраконсерватор от недавно созданной партии «Новая республика» Фабрисио Альварадо и бывшая вице-президент страны и адвокат Линет Саборио от «Партии социал-христианского единства». Несмотря на прогнозы, основанные на опросах общественного мнения, о возможном участии Альварадо или Саборио во втором туре, кандидаты получили менее 15% голосов.

6 февраля 3,5 миллиона жителей Коста-Рики отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать за нового президента страны. Согласно Верховной избирательной комиссии, за пост главы государства боролись рекордное число кандидатов — 25.

Названы два финалиста первого тура президентских выборов в Коста-Рике
Федеральное агентство новостей /

Выборы в стране проходят под сильным влиянием последствий пандемии коронавируса, усилившей политическую фрагментацию и неопределенность. Уровень неявки в одной из наиболее стабильных демократий Латинской Америки достиг 41% — это самый высокий показатель с начала 21 века. На предыдущих выборах в 2018 году уровень неявки составил 34%.

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