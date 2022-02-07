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Представитель РПЦ Легойда предложил внести веру в бога в список традиционных ценностей

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 16:48
Общество
Представитель РПЦ Легойда предложил внести веру в бога в список традиционных ценностей
pixabay.com  /  klimkin

Москва, 7 февраля. Перечень традиционных ценностей России должен включать веру в бога. Таким мнением поделился глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Российские власти рассматривают новый перечень традиционных ценностей страны. По мнению Легойды, без упоминания бога или религиозной веры проект «практически теряет смысл».

«Важно также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», — рассказал Легойда в ходе дискуссии в Общественной палате.

Ранее представитель РПЦ митрополит Иларион назвал магазины интимных товаров «узаконенным развратом» и призвал запретить работу секс-шопов.

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рпц традиционные ценности вера в бога
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