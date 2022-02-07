Представитель РПЦ Легойда предложил внести веру в бога в список традиционных ценностей

Москва, 7 февраля. Перечень традиционных ценностей России должен включать веру в бога. Таким мнением поделился глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Российские власти рассматривают новый перечень традиционных ценностей страны. По мнению Легойды, без упоминания бога или религиозной веры проект «практически теряет смысл».

«Важно также учесть то обстоятельство, что религиозные объединения — это органичная часть гражданского общества, которая должна участвовать в поддерживаемых государством программах и проектах, нацеленных на сохранение и утверждение традиционных ценностей», — рассказал Легойда в ходе дискуссии в Общественной палате.

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