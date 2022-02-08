«Сидите и не квакайте»: Соловьев указал на неспособность Киева выполнить Минские соглашения

Украина не способна сегодня выполнить Минские соглашения по мирному урегулированию в Донбассе. К такому выводу пришел известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето. По его словам, все из-за того, что ни один регион страны никогда не будет обладать такими широкими правами.

«Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Из-за того, что киевские власти отказываются предоставлять Донецкой и Луганской народным республикам особенный статус, разгорелась жаркая дискуссия в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» между ее ведущим Владимиром Соловьевым и украинским экспертом Гордеем Беловым. По словам российского журналиста, Украина продолжает отказываться от взятых на себя обязательств по выполнению Минских соглашений, которые призваны урегулировать отношения между киевскими властями и народными республиками Донбасса.

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Кроме того, Соловьев метким примером поставил на место гостя из Украины, который заявил, что Киев не будет выполнять комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, если киевские власти не могут выполнить взятые на себя обязательства, одобренные резолюцией Совбеза ООН, то должны либо об этом прямо признаться на весь мир, либо «сидеть и не квакать».

«Если вы не можете выполнить Минские соглашения, тогда сидите и не квакайте. Если вы считаете, что Украина — независимое государство, которая является членом ООН, у которой есть международные обязательства, извольте их выполнять. Все. Точка. Неспособны — ваши проблемы. Это получается, что вы во всех остальных договоренностях тоже всех обманули? Получается, что вы обманули МВФ, США, Англию, Германию. А потом говорите: «Это мы так видим. Мы можем выполнять только то, что на данный момент времени нам очень выгодно. Поэтому всем, кому мы должны — прощаем. И денег у нас нет», — резюмировал Владимир Соловьев.

Германия поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения в вопросе возможных поставок оружия в страну. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.