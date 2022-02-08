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«Сидите и не квакайте»: Соловьев указал на неспособность Киева выполнить Минские соглашения
Политика
«Сидите и не квакайте»: Соловьев указал на неспособность Киева выполнить Минские соглашения
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Украина не способна сегодня выполнить Минские соглашения по мирному урегулированию в Донбассе. К такому выводу пришел известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita заявил, что Донбасс не получит особого статуса и права вето. По его словам, все из-за того, что ни один регион страны никогда не будет обладать такими широкими правами.

«Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса», — сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.

Из-за того, что киевские власти отказываются предоставлять Донецкой и Луганской народным республикам особенный статус, разгорелась жаркая дискуссия в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» между ее ведущим Владимиром Соловьевым и украинским экспертом Гордеем Беловым. По словам российского журналиста, Украина продолжает отказываться от взятых на себя обязательств по выполнению Минских соглашений, которые призваны урегулировать отношения между киевскими властями и народными республиками Донбасса.

«Сидите и не квакайте»: Соловьев метким примером поставил на место гостя из Украины
Nation News

Кроме того, Соловьев метким примером поставил на место гостя из Украины, который заявил, что Киев не будет выполнять комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, если киевские власти не могут выполнить взятые на себя обязательства, одобренные резолюцией Совбеза ООН, то должны либо об этом прямо признаться на весь мир, либо «сидеть и не квакать».

«Если вы не можете выполнить Минские соглашения, тогда сидите и не квакайте. Если вы считаете, что Украина — независимое государство, которая является членом ООН, у которой есть международные обязательства, извольте их выполнять. Все. Точка. Неспособны — ваши проблемы. Это получается, что вы во всех остальных договоренностях тоже всех обманули? Получается, что вы обманули МВФ, США, Англию, Германию. А потом говорите: «Это мы так видим. Мы можем выполнять только то, что на данный момент времени нам очень выгодно. Поэтому всем, кому мы должны — прощаем. И денег у нас нет», — резюмировал Владимир Соловьев.

Германия поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе ее руководства, однако существуют жесткие экспортные ограничения в вопросе возможных поставок оружия в страну. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Все новости / Политика / «Сидите и не квакайте»: Соловьев указал на неспособность Киева выполнить Минские соглашения
россия донбасс украина минские соглашения белов соловьев
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