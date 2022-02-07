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Полиция Израиля применяла шпионское ПО Pegasus для слежки за политиками и активистами

Весь мир
Полиция Израиля применяла шпионское ПО Pegasus для слежки за политиками и активистами
flickr.com  /  Richard Patterson/CC BY 2.0

Тель-Авив, 7 февраля. Представители полиции Израиля признали неправомерное использование шпионской программы Pegasus от фирмы NSO Group для получения личных данных многих высокопоставленных чиновников, общественных деятелей и известных предпринимателей государства. В числе жертв взлома оказались и соратники экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который сейчас находится под следствием по обвинениям в коррупции.

Впервые об этом сообщил в январе один из авторов израильского издания Calcalist Томер Ганон. В своей публикации он подробно описал, как полиция использовала указанное ПО против сограждан, не имея при этом ордера или постановлений суда.

Глава МВД страны Айелет Шакед призвала создать внешнюю комиссию по проверке этой информации. В своем аккаунте Twitter она выразила возмущение подобными действиями служб охраны правопорядка и потребовала прекратить массовое вторжение в частную жизнь людей.

На прошлой неделе сама полиция признала факты масштабного использования шпионского ПО. По словам представителей ведомства, в основном злоупотребления имели место во время пребывания в должности бывшего комиссара полиции Рони Альшейха.

Как сообщается, жертвами взломов стали сын экс-премьера Авнер Нетаньяху и ряд лиц, проходящих в качестве свидетелей или сообвиняемых по делам бывшего главы правительства. В их числе — известный израильский бизнесмен Шауль Элович и его жена Айрис, Авирам Элад и Илан Йешуа, экс-редактор веб-сайта издания Walla и его прежний генеральный директор, бывший и действующий руководители израильской телекоммуникационной компании Bezeq Стелла Хендлер и Давид Мизрахи, а также медиасоветники Нетаньяху Топаз Лук и Йонатан Урич. Помимо этого, в списке пострадавших указан ряд высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей, включая сотрудников министерств финансов, юстиции, транспорта и связи.

За истекший год NSO Group неоднократно становилась фигурантом подобных скандалов. Представители фирмы подчеркивали, что разработанные ею программы передавались правительствам для «обеспечения государственной безопасности» и за совершенные ими нарушения компания прямой ответственности не несет. Тем не менее зачастую правозащитников возмущал сам факт продажи подобной продукции режимам, которые и так многократно обвинялись в притеснениях инакомыслящих и иных нарушениях человеческих свобод.

Одним из первых и наиболее громких случаев стало похищение властями Объединенных Арабских Эмиратов бежавшей дочери правителя Дубая, принцессы Латифы. Как выяснилось, все ее перемещения отслеживались через телефон, доступ к которому был получен с помощью Pegasus. Этот инцидент привлек внимание экспертов по кибербезопасности, после чего сообщения о неправомерном использовании данной программы стали расти как снежный ком.

В частности, были вскрыты случаи слежки за диссидентами и критиками властей Саудовской Аравии. В числе этих жертв, например, оказалась жена журналиста Джамаля Хашогги, который был убит спецслужбами королевства при посещении посольства в Стамбуле. Также Pegasus активно использовался силовыми структурами самого Израиля против палестинских общественных деятелей, правозащитных групп и трудовых профсоюзов. Впоследствии некоторые организации анклава были признаны Тель-Авивом экстремистскими якобы за поддержку ХАМАС и их союзников.

На этом фоне администрация президента США Джо Байдена совершила довольно неоднозначный шаг и ввела против NSO Group экономические санкции. В действиях компании из страны-союзника усмотрели нарушения прав человека. Примечательно, что в Тель-Авиве эти действия восприняли как порочащие достоинство государства. Власти Израиля подчеркнули, что указанная фирма играет важную роль в защите информационной безопасности страны и пообещали добиться отмены санкций через свое лобби в Вашингтоне.

Фактически реакция правительства еврейского государства показывает, что оно не считает подобные действия чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее если из-за последнего скандала поднимется израильская общественность, и так возмущенная использованием Pegasus для слежки за гражданами в рамках «пандемийных» ограничений, то это может стать той самой могилой, которую СМИ уже несколько месяцев прочат NSO Group и ее продукции.

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