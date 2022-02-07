Полиция Израиля применяла шпионское ПО Pegasus для слежки за политиками и активистами

Тель-Авив, 7 февраля. Представители полиции Израиля признали неправомерное использование шпионской программы Pegasus от фирмы NSO Group для получения личных данных многих высокопоставленных чиновников, общественных деятелей и известных предпринимателей государства. В числе жертв взлома оказались и соратники экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который сейчас находится под следствием по обвинениям в коррупции.

Впервые об этом сообщил в январе один из авторов израильского издания Calcalist Томер Ганон. В своей публикации он подробно описал, как полиция использовала указанное ПО против сограждан, не имея при этом ордера или постановлений суда.

'An earthquake': Israel Police used NSO's Pegasus spyware against top government officials, journalists, protest leaders and witnesses in Netanyahu's trial, new bombshell report sayshttps://t.co/hEpdft4vCB — Haaretz.com (@haaretzcom) February 7, 2022

Глава МВД страны Айелет Шакед призвала создать внешнюю комиссию по проверке этой информации. В своем аккаунте Twitter она выразила возмущение подобными действиями служб охраны правопорядка и потребовала прекратить массовое вторжение в частную жизнь людей.

На прошлой неделе сама полиция признала факты масштабного использования шпионского ПО. По словам представителей ведомства, в основном злоупотребления имели место во время пребывания в должности бывшего комиссара полиции Рони Альшейха.

Как сообщается, жертвами взломов стали сын экс-премьера Авнер Нетаньяху и ряд лиц, проходящих в качестве свидетелей или сообвиняемых по делам бывшего главы правительства. В их числе — известный израильский бизнесмен Шауль Элович и его жена Айрис, Авирам Элад и Илан Йешуа, экс-редактор веб-сайта издания Walla и его прежний генеральный директор, бывший и действующий руководители израильской телекоммуникационной компании Bezeq Стелла Хендлер и Давид Мизрахи, а также медиасоветники Нетаньяху Топаз Лук и Йонатан Урич. Помимо этого, в списке пострадавших указан ряд высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей, включая сотрудников министерств финансов, юстиции, транспорта и связи.

While Netanyahu was galavanting across the globe, handing tyrants access to NSO’s powerful spyware Pegasus — Israeli police used Pegasus to hack his son’s and associates’ phone without a court order. Other officials and journalists were also targeted. https://t.co/b0H6b8fGGD — Abraham Gutman (@abgutman) February 7, 2022

За истекший год NSO Group неоднократно становилась фигурантом подобных скандалов. Представители фирмы подчеркивали, что разработанные ею программы передавались правительствам для «обеспечения государственной безопасности» и за совершенные ими нарушения компания прямой ответственности не несет. Тем не менее зачастую правозащитников возмущал сам факт продажи подобной продукции режимам, которые и так многократно обвинялись в притеснениях инакомыслящих и иных нарушениях человеческих свобод.

Одним из первых и наиболее громких случаев стало похищение властями Объединенных Арабских Эмиратов бежавшей дочери правителя Дубая, принцессы Латифы. Как выяснилось, все ее перемещения отслеживались через телефон, доступ к которому был получен с помощью Pegasus. Этот инцидент привлек внимание экспертов по кибербезопасности, после чего сообщения о неправомерном использовании данной программы стали расти как снежный ком.

British activist David Haigh was secretly communicating with then "disappeared" Dubai Princess Latifa via a phone she clandestinely had. Two weeks after communications from Latifa stopped, his phone was hacked by the Israeli NSO Group's Pegasus spyware. https://t.co/9CJuGgd6jR pic.twitter.com/V0DsvR4VNu — Kenneth Roth (@KenRoth) August 2, 2021

В частности, были вскрыты случаи слежки за диссидентами и критиками властей Саудовской Аравии. В числе этих жертв, например, оказалась жена журналиста Джамаля Хашогги, который был убит спецслужбами королевства при посещении посольства в Стамбуле. Также Pegasus активно использовался силовыми структурами самого Израиля против палестинских общественных деятелей, правозащитных групп и трудовых профсоюзов. Впоследствии некоторые организации анклава были признаны Тель-Авивом экстремистскими якобы за поддержку ХАМАС и их союзников.

На этом фоне администрация президента США Джо Байдена совершила довольно неоднозначный шаг и ввела против NSO Group экономические санкции. В действиях компании из страны-союзника усмотрели нарушения прав человека. Примечательно, что в Тель-Авиве эти действия восприняли как порочащие достоинство государства. Власти Израиля подчеркнули, что указанная фирма играет важную роль в защите информационной безопасности страны и пообещали добиться отмены санкций через свое лобби в Вашингтоне.

U.S. sanctions Israel’s NSO Group over Pegasus spyware - The Washington Post



GOOD. https://t.co/F4YMNixuz5 — ᎠᏌNᎬᎷYᎢᎻᎪNᏩ™️ is a SERF in a CORRUPT FEUDAL SYSTEM (@Kris_Sacrebleu) November 3, 2021

Фактически реакция правительства еврейского государства показывает, что оно не считает подобные действия чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее если из-за последнего скандала поднимется израильская общественность, и так возмущенная использованием Pegasus для слежки за гражданами в рамках «пандемийных» ограничений, то это может стать той самой могилой, которую СМИ уже несколько месяцев прочат NSO Group и ее продукции.