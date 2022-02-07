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Россия завоевала серебро в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ-2022

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 17:07
Спорт
Россия завоевала серебро в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина на ОИ-2022
TACC  /  AP / Andrew Medichini

Пекин, 7 февраля. Сборная России завоевала серебряные медали в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках пекинских Игр-2022.

Золотые медали выиграла сборная Словении, тройку замкнули представители Канады. Серебряными призерами стали Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

Сборная России (ROC) идет на втором месте в медальном зачете с двумя золотыми наградами, в активе команды три серебра и две бронзы. Лидирует команда Швеции с тремя золотыми наградами.

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олимпиада ои-2022 прыжки с трамплина
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