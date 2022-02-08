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Барановскую заметили в компании сына, хамелеона и мужчины
Шоу-бизнес
Барановскую заметили в компании сына, хамелеона и мужчины
wikipedia.org  /  Филипп Гончаров / CC BY-SA 4.0

Москва, 7 февраля. Популярная российская телеведущая Юлия Барановская вместе с сыном Арсением в эти выходные посетила океанариум, пишет Teleprogramma.pro.

Такой поход порадовал не только ребенка: Юлия нашла в океанариуме забаву и для себя. Внимание телезвезды привлек хамелеон — пресмыкающееся из семейства ящериц, меняющее цвет своего тела. Юлия не смутилась, взяла его на руки и начала умиляться.

«Смотри, какой хорошенький. Поедешь к нам домой жить? Поедешь?» — обратилась Барановская к рептилии.

Хамелеон предпринял попытку бегства. Но, видимо, перепутав голову телеведущей с чем-то другим, он совершил необдуманную попытку вскарабкаться на нее.

«Ты смотри, что творит!» — прозвучал голос оператора, снимающего происходящее.

Барановскую заметили в компании сына, хамелеона и мужчины
Prt Scr instagram.com / @baranovskaya_tv

Мужской голос, услышанный за кадром, принадлежит, скорее всего, популярному визажисту Юрию Столярову, который составил компанию Юлии Барановской и ее сыну в океанариуме. Для такого случая телеведущая надела худи лавандового цвета, видимо, посчитав, что хамелеон сможет поменять свой окрас на оттенок кофты. Не так давно и сама Юлия поменяла цвет: девушка стала блондинкой.

Подписчики звезды оценили чудесное перевоплощение. Многие пользователи уверены, что бывшая возлюбленная Андрея Аршавина вряд ли осветлила родные волосы. Зрители считают, что ведущая либо надела парик, либо воспользовалась специальной системой замещения волос. Несмотря на это, поклонники все равно порадовались удачной смене имиджа теледивы.

Ранее сообщалось, как Юлия Барановская наслаждалась новым образом под песню Хабиба «Ягода малинка».

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барановская хамелеон
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