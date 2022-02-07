Белоруссия заинтересована в увеличении портовых мощностей России

Москва, 7 февраля. Белоруссия планирует в ближайшее время увеличить портовые мощности России, реализовав на ее территории свой проект. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что это необходимо Белоруссии для обеспечения транспортировки калия, сообщает RuBaltic.Ru.

Проект будет реализовываться на средства белорусских частных инвесторов.

«Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы мы с колес начали грузить этот хлоркалий хотя бы через год», — заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву.

Российский журналист при этом предложил для решения вопроса задействовать посла РФ в Минске Бориса Грызлова.

«Сейчас очень сильный посол России в Беларуси. Может, есть смысл такого рода проекты осуществлять, как в советское время, когда на проектное финансирование с высокого государственного уровня и с одной и с другой стороны идет максимальная помощь, чтобы не было никаких попыток повлиять, нагреть руки», — сказал Соловьев.

Александр Лукашенко намерен обсудить все вопросы, связанные с реализацией проекта, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии ранее заявил, что верит в Бога и считает, что он был белорусом.