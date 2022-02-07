Алжир намерен произвести 30 млн тонн пшеницы в 2022 году

Алжир, 7 февраля. Министерство сельского хозяйства и развития районов североафриканской страны сообщило о планах произвести 30 миллионов тонн пшеницы в 2022 году. По информации ведомства, для реализации намерения задействуют 3,2 млн гектаров сельхозугодий.

Правительство посодействовало, выделив деньги и работников, которые своевременно предоставили удобрения и семена. Предстоит обработка почвы.

Кроме того, Минсельхоз запланировал произвести более 30 миллионов центнеров зерновых культур, особенно в южном регионе Алжира. Однако прежде предстоит проверить наличие необходимых условий, учесть материальные затраты.

Также ведомство приветствовало решение президента поддержать интересы фермеров и повысить для Национального межпрофессионального бюро по зерновым (OAIC) закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию. Стоимость пшеницы составила шесть тысяч динаров, ячменя — 3500, что значительно облегчило положения местных граждан и побудило правительство увеличить производство зерна.

Ранее министр энергетики Мухаммад Аркаб заявлял, что страна в рамках соглашения ОПЕК+ повысит добычу нефти в марте с 982 до 992 тыс. баррелей в сутки. При этом в ноябре 2021 года власти Алжира сообщали, что экспорт ископаемого топлива составил 24 млрд долларов, чем увеличил доходы АНДР почти на 40%.