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Издание Atlantico назвало проигрышным вариантом политику санкций Евросоюза против России

Политика
Издание Atlantico назвало проигрышным вариантом политику санкций Евросоюза против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 7 февраля. Между Россией и Европой просматривается очень сильная взаимозависимость. Такое мнение высказали авторы материала в издании Аtlantico.

Как пишут журналисты, политика санкций ЕС против России является проигрышным вариантом, так как от этого страдает не только Москва, но и Брюссель. Для баланса экономических отношений необходим поиск компромисса, и его можно найти. Но вот в плане геополитических тем договориться будет гораздо труднее.

Авторы материала указали, что экономическая сфера является единственной, в которой Европа и Россия могли бы договориться и избежать угроз и риска конфликта. Также журналисты на одном примере объяснили, почему Россия и Евросоюз друг без друга будут жить плохо. В частности, обе стороны могут потерять огромные рынки сбыта, а других поставщиков им не найти. В свою очередь Москва может еще сильнее развернуться в сторону Пекина.

Издание Atlantico назвало проигрышным вариантом политику санкций Евросоюза против России
pixabay.com /

Кроме того, нельзя забывать о ситуации с газовым кризисом, когда цены на ресурс в Европе взлетели в несколько раз, заключает Atlantico.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Москва стала более устойчивой к экономическим санкциям за последние годы. В целом Россия увеличила свои валютные резервы, добавил он.

Как заявили в Белом доме, США готовят «калечащие» экономические санкции против России, которые носят сдерживающий характер. Эти меры готовятся из-за ситуации вокруг Украины, и для Вашингтона в этом вопросе нет никаких «красных, сдерживающих линий», передает НСН.

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санкции россия евросоюз
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