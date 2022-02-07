СМИ: Белоусов провел заседания по вопросу готовности экономики РФ к новым санкциям

Москва, 7 февраля. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел на прошлой неделе серию совещаний по вопросу готовности российской экономики к возможным санкциям из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Заседания в правительстве состоялось по результатам технологических стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков по отключению от поддержки зарубежных компаний. По информации портала The Bell, подобные учения провели все системно значимые организации. На совещаниях выступили представители Сбербанка, Аэрофлота, «Почты России» и РЖД, говорится в публикации. Один из собеседников портала отметил, что, если санкции ограничат конвертацию рубля в иностранные валюты, то российские банки столкнуться с проблемой рефинансирования внешнего долга.

Аналитики GS Group ранее сообщили, что потенциальные санкции Запада могут стать ударом для производителей смартфонов. По подсчетам экспертов, иностранные компании могут терять около 10 млрд долларов ежегодно.