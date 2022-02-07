Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 17:15
17:14
Наука
Ученые Калифорнийского университета предположили, что акула мегалодон выглядела иначе
17:12
Общество
Дефицит витамина D может привести к летальному исходу при COVID-19
17:11
Происшествия
Глыба льда пробила лобовое стекло иномарки во дворе дома в центре Петербурга
17:10
Весь мир
Названы два финалиста первого тура президентских выборов в Коста-Рике
17:10
Происшествия
Следователи просят суд Москвы арестовать хакеров по делу о незаконном обороте платежей
17:10
Происшествия
Мужчина в Казани скинул с восьмого этажа свою сожительницу
17:09
Общество
Злостные неплательщики алиментов могут сесть на год
17:07
Экономика
Россияне сняли с карт Сбербанка 1,3 млрд долларов за январь
17:05
Олимпийские игры 2022
Большунов рассказал, что спрятал медаль ОИ-2022 в надежное место
17:05
Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о рассмотрении всех вариантов санкций против «СП-2»
Все новости

СМИ: Белоусов провел заседания по вопросу готовности экономики РФ к новым санкциям

Экономика
СМИ: Белоусов провел заседания по вопросу готовности экономики РФ к новым санкциям
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 7 февраля. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провел на прошлой неделе серию совещаний по вопросу готовности российской экономики к возможным санкциям из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники.

Заседания в правительстве состоялось по результатам технологических стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков по отключению от поддержки зарубежных компаний. По информации портала The Bell, подобные учения провели все системно значимые организации. На совещаниях выступили представители Сбербанка, Аэрофлота, «Почты России» и РЖД, говорится в публикации. Один из собеседников портала отметил, что, если санкции ограничат конвертацию рубля в иностранные валюты, то российские банки столкнуться с проблемой рефинансирования внешнего долга.

Аналитики GS Group ранее сообщили, что потенциальные санкции Запада могут стать ударом для производителей смартфонов. По подсчетам экспертов, иностранные компании могут терять около 10 млрд долларов ежегодно.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / СМИ: Белоусов провел заседания по вопросу готовности экономики РФ к новым санкциям
санкции правительство рф белоусов
Комментировать