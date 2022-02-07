Врач спрогнозировал финальную фазу пандемии COVID-19

Москва, 7 февраля. Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов проанализировал динамику распространения коронавирусной инфекции и предсказал приближение завершающего этапа пандемии.

По словам Ершова, человечество уже прошло две стадии пандемии, сейчас идет третья ее фаза, а последняя вот-вот начнется. Как пояснил Ершов, сначала COVID-19 вызывал у пациентов тяжелую пневмонию, затем наблюдалась кишечная форма инфекции, сейчас преобладают симптомы обычных ОРВИ, а в перспективе следует ожидать синдромов хронической усталости. Многие и сейчас чувствуют себя усталыми и разбитыми, но неправильно списывать это на постковидный синдром, возможно, это повторное заражение «омикроном», сообщает Life.

При этом даже после легкого заболевания коронавирусом может начаться постковидный синдром, который реализуется как синдром хронической усталости. Такие люди быстро устают, становятся раздражительными, но это не уникальное свойство COVID-19, а проявление недавно перенесенной любой вирусной инфекции.

Как считает Ершов, пациентам стоит внимательнее следить за состоянием еще одного очень важного органа — щитовидной железы, которая страдает на фоне панических настроений, так как является самым «эмоциональным» органом человека. Поэтому Ершов советует всем сохранять спокойствие.

Ранее ФАН сообщал о прогнозе директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге относительно затухания пандемии COVID-19. Как считает Клюге, именно после сильной волны «омикрона» может наступить жизнь без локдаунов и карантинов. Для этого следует наращивать темпы вакцинации.