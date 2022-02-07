Sohu: Россия поставит США в неудобное положение трюком с новыми авиадвигателями НК-32

Пекин, 7 февраля. Россия восстановила утраченные после распада СССР чертежи двигателя НК, поэтому американцев ждет неприятный сюрприз, заявили эксперты из Китая.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что Россия поставит США в неудобное положение трюком с новыми авиадвигателями НК-32. Отмечается, что в ходе работы над силовой установкой НК-361, которая устанавливается на российские бомбардировщики, конструкторы восстановили часть технологий, которые были случайно утеряны в конце 90-х годов прошлого века, передает «ПолитРоссия».

«После того как Россия восстановила основные технические чертежи, она решила проблему отсутствия подходящих двигателей для бомбардировщиков», — говорится в статье.

Отмечается, что перспективные российские бомбардировщики-невидимки ПАК ДА, скорее всего, будут оснащены двигателями НК-32. Россия много лет хотела обзавестись такими боевыми единицами, но теперь она приблизилась вплотную к осуществлению этой мечты.

Авторы статьи убеждены, что использование двигателей НК-32 позволит выпустить новый самолет раньше запланированного срока. Эксперты говорят, что США могут оказаться в неловкой ситуации из-за непредсказуемого хода РФ с бомбардировщиками ПАК ДА, которые будут представлять серьезную опасность для американских военных.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ получит первый бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М новой постройки до конца второго квартала 2022 года. Отмечается, что свой первый полет модернизированный самолет выполнил в начале января, передает «Царьград».